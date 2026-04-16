Il nome nuovo Lisa Pigato: dal primo titolo WTA alla scalata nel ranking

Lisa Pigato è la numero 5 d’Italia dopo la vittoria nel WTA 125 di Madrid: l’azzurra, nata a Bergamo, a 22 anni si issa per la prima volta al numero 154 del mondo, guadagnando 35 posizioni e rimanendo di poco alle spalle di Lucrezia Stefanini e Nuria Brancaccio, ma portandosi già davanti a Lucia Bronzetti.

L’azzurra non è nuova a far parlare di sé: già nel 2021, dopo aver superato le qualificazioni, nelle quali aveva superato la svizzera Leonie Kung e la russa Liudmila Samsonova, aveva fatto l’esordio nel tabellone principale del WTA 250 di Parma, perdendo contro la statunitense Serena Williams.

A Roma, grazie ad una wild card per il main draw, nel 2023 ha vinto anche un match, il derby azzurro con l’altra wild card Diletta Cherubini, per poi perdere contro l’australiana Daria Kasatkina. Lo scorso anno agli Internazionali d’Italia aveva preso parte alle qualificazioni, con una wild card, ma ci era arrivata da numero 548.

Allenata dal fidanzato Federico Lucini, l’azzurra è già virtualmente entrata tra le prime 150 del mondo, pur non essendo in campo questa settimana: Pigato è al numero 148 live, ha già scavalcato Nuria Brancaccio e, visti i prossimi scerti minimi, potrebbe presto superare anche Lucrezia Stefanini, diventando numero 3 d’Italia.