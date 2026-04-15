Tennis
Quanti punti e posizioni può perdere Jasmine Paolini nel ranking WTA. Top10 a rischio con la cambiale di Roma
Jasmine Paolini è stata sconfitta all’esordio a Stoccarda, sede del torneo di categoria WTA 500 nel quale lo scorso anno era giunta in semifinale: l’italiana lunedì prossimo scarterà dunque i 195 punti del penultimo atto del 2025, recuperandone soltanto 10, quelli del WTA 1000 di Dubai 2026, che rientrerà nel conteggio dei migliori 18 tornei dell’azzurra.
La tennista italiana, che lo scorso lunedì si trovava all’ottavo posto del ranking WTA a quota 3907 punti, scenderà a quota 3722, perdendo 185 punti netti, ma al momento guadagna una posizione in classifica, trovandosi virtualmente in settima posizione.
L’azzurra, infatti, scavalca l’ucraina Elina Svitolina, che perderà i 250 punti della vittoria di Rouen 2025, ma che quest’anno si è iscritta a Stoccarda. In caso di vittoria all’esordio questa sera, Svitolina andrebbe a riprendersi la posizione su Jasmine Paolini.
L’unica altra tennista che può scavalcare l’azzurra è la russa Mirra Andreeva, la quale però dovrebbe arrivare in semifinale a Stoccarda per riuscire nell’intento. In caso contrario Paolini arriverà a Madrid da numero 7 o 8 del mondo. Se in Spagna, però, l’azzurra dovrà difendere soltanto 65 punti, poi a Roma dovrà scartare i 1000 punti della vittoria dello scorso anno, dovendo ripartire, con buona probabilità, fuori dalle prime 10 posizioni.
RANKING WTA JASMINE PAOLINI
Ranking lunedì 13 aprile: 3907 punti, 8° posto.
Ranking dopo l’eliminazione all’esordio a Stoccarda: 3722 punti, 7° posto.