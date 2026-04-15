WTA Rouen 2026, Kostyuk e Boulter ai quarti di finale. Eliminate tutte le francesi

Si sono delineati i primi quarti di finale nel torneo WTA 250 di Rouen. Una giornata che ha visto anche completarsi il tabellone per quanto riguarda le sfide del primo turno. Ai quarti si è qualificata l’ucraina Marta Kostyuk, testa di serie numero uno, che ha recuperato un set di svantaggio contro l’americana Caty McNally, battuta con il punteggio di 2-6 6-2 6-1.

Adesso nei quarti di finale la numero 28 del mondo se la vedrà con l’americana Ann Li. La testa di serie numero cinque ha superato nel suo match di secondo l’uzbeka Kamilla Rakhimova in rimonta con il punteggio di 4-6 6-2 6-3. Ai quarti ci va anche la britannica Katie Boulter, che elimina la rumena Jaqueline Cristian, testa di serie numero tre, vincendo in tre set per 7-6 4-6 6-1 dopo una battaglia di oltre due ore e mezza di gioco.

Anche oggi è continuata la maledizione per le tenniste di casa, che sono uscite tutte al primo turno. Dopo le numerose sconfitte di ieri sono arrivate anche quelle di Harmony Tan (6-2 4-6 6-0 con l’ungherese Anna Bondar), di Elsa Jacquemot (6-4 6-3 con la tedesca Tatjana Maria) e di Fiona Ferro, battuta dalla rumena Sorana Cirstea, testa di serie numero due, con il punteggio di 6-3 6-7 7-6 dopo due ore e trenta minuti di gioco. Fuori sempre al primo turno anche la promettente austriaca Lilli Tagger, che ha perso in tre set con l’ucraina Oleksandra Oliynykova per 6-3 4-6 6-4.

RISULTATI WTA ROUEN 2026 (15 APRILE)

PRIMO TURNO

Oliynykova (Ukr) b. Tagger (Aut) 6-3 4-6 6-4

Bondar (Hun) b. Tan (Fra) 6-2 4-6 6-0

Maria (Ger) b. Jacquemot (Fra) 6-4 6-3

Cirstea (Rou) b. Ferro (Fra) 6-3 6-7 7-6

SECONDO TURNO

Li (Usa) b. Rakhimova (Uzb) 4-6 6-2 6-3

Kostyuk (Ukr) b. McNally (Usa) 2-6 6-2 6-1

Boulter (Gbr) b. Cristian (Rou) 7-6 4-6 6-1