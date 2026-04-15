WTA Stoccarda 2026, Swiatek e Svitolina ai quarti. Eliminata Paolini

Si sono conclusi i match di primo turno nel WTA 500 di Stoccarda e si conoscono anche le prime due tenniste qualificate per i quarti di finale sulla terra rossa tedesca. Purtroppo è finito subito il cammino di Jasmine Paolini, testa di serie numero cinque, che ha vissuto una giornata veramente negativa, perdendo malamente in due set con un duplice 6-2 contro la turca Zeynep Sonmez in appena un’ora e sedici minuti di gioco.

Buona la prima, invece, per la russa Mirra Andreeva, che ha dovuto comunque rimontare un set di svantaggio. La numero sei del seeding ha infatti sconfitto la lettone Jelena Ostapenko in tre set con il punteggio di 5-7 6-2 6-4 ed ora affronterà l’americana Alycia Parks, che ha battuto comodamente in due set la tedesca Noha Akugue per 6-4 6-2. Si è qualificata per il secondo turno anche la ceca Linda Noskova, che ha battuto anche lei in rimonta la cinese Shuai Zhang per 5-7 6-1 6-4 e sfiderà la russa Ekaterina Alexandrova.

Qualificate per i quarti di finale sia Iga Swiatek sia Elina Svitolina. La polacca ha dominato contro la tedesca Laura Siegemund per 6-2 6-3, mentre l’ucraina ha battuto l’altra tedesca Eva Lys nettamente in due set per 6-1 6-0.

RISULTATI WTA STOCCARDA 2026 (15 APRILE)

PRIMO TURNO

Sonmez (Tur) b. Paolini (Ita) 6-2 6-2

Parks (Usa) b. Noha Akugue (Ger) 6-4 6-2

Noskova (Cze) b. Zhang (Chn) 5-7 6-1 6-4

Andreeva (Rus) b. Ostapenko (Lat) 5-7 6-2 6-4

SECONDO TURNO

Swiatek (Pol) b. Siegemund (Ger) 6-2 6-3

Svitolina (Ukr) b. Lys (Ger) 6-1 6-0