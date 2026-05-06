Tyra Grant bagna la sua prima vittoria a Roma! Un’ottima Pigato sconfitta in rimonta

Il derby italiano tra wild card del primo turno del WTA 1000 di Roma va a Tyra Caterina Grant, alla prima vittoria in carriera nel torneo, numero 234 ranking, che rimonta ed elimina Lisa Pigato, 141 del mondo e 3 d’Italia, sconfitta con il punteggio di 1-6 6-2 6-4 dopo due ore e tre minuti di dura lotta, emersa soprattutto nel set decisivo. Per l’azzurra al secondo turno ci sarà la canadese Victoria Mboko, numero 10 del seeding.

Nel primo set Pigato concede palla break nel secondo game, ma la annulla e subito cambia l’inerzia della frazione: la numero 141 WTA infila sette punti consecutivi e ne vince 11 dei successivi 12, volando sul 3-1 con break a zero nel terzo gioco. Nel quinto game Grant cancella un break point sul 30-40, ma poi ai vantaggi capitola ancora, e Pigato scappa sul 4-1, tenendo poi la battuta e portandosi sul 5-1. Nel settimo gioco Grant cede ancora la battuta a quindici e la numero 3 d’Italia incamera il parziale sul 6-1.

Nella seconda frazione Pigato nel secondo game si porta sul 15-40 in risposta e poi ha un terzo break point ai vantaggio, ma Grant si salva e la partita cambia improvvisamente canovaccio: la numero 234 WTA strappa la battuta alla rivale nel terzo game e poi conferma il break a zero nel quarto gioco. Pigato finisce sotto 0-40 nel quinto gioco ed alla terza occasione Grant vola sul 4-1 pesante. La numero 141 WTA recupera uno dei due break di ritardo, ma poi cede nuovamente la battuta e Grant va a servire per il set, pareggiando i conti sul 6-2.

Nella partita decisiva Pigato cede il servizio a quindici nel terzo game, ma resta nel match trovando l’immediato controbreak, sempre a quindici. L’equilibrio si spezza nuovamente nel settimo gioco, quando Pigato si fa trascinare ai vantaggi e cede nuovamente la battuta, ma Grant non ne approfitta e subisce un nuovo controbreak. La numero 234 WTA, però, strappa ancora il servizio a Pigato nel nono game, questa volta a zero, e va a servire per il match: Grant questa volta non fa rientrare l’avversaria e conquista il secondo turno chiudendo sul 6-4.

Le statistiche sottolineano l’equlibrio complessivo visto in campo (seppur in una sorta di dominio a fasi alterne): Grant vince 81 punti contro i 77 dell’avversaria, sfruttando 6 delle palle break avute a disposizione e cancellandone 5 delle 11 concesse alla connazionale. Fioccano i doppi falli, 8 per parte, con Grant che si ferma al 30% con la seconda di servizio, mentre per Pigato arriva un deficitario 20%.