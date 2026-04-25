Esordio agevole per Luciano Darderi a Madrid: solo 4 game concessi a Juan Manuel Cerundolo

Successo all’esordio per Luciano Darderi, testa di serie numero 18, nell’ATP Masters 1000 di Madrid 2026: l’azzurro elimina nel secondo turno l’argentino Juan Manuel Cerundolo, battuto con lo score di 6-1 6-3 in un’ora e diciotto minuti di gioco ed ai sedicesimi affronterà il fratello maggiore del suo avversario odierno, Francisco, numero 16 del seeding.

Nel primo set Darderi annulla un break point in apertura, poi però è lui ad operare lo strappo, togliendo la battuta a trenta all’avversario nel secondo gioco, per poi allungare sul 3-0 non pesante. L’argentino interrompe il digiuno, ma poi l’azzurro torna a dominare, e con un parziale di 12 punti a 3, conquistando un altro break a quindici nel sesto gioco, chiude i conti sul 6-1 in mezz’ora di gioco.

Nella seconda frazione ci sono tre break nei primi tre game, tutti a trenta: Darderi strappa il servizio in avvio, subisce il controbreak, ma poi toglie ancora la battuta a Cerundolo. L’azzurro conferma il break e va sul 3-1, ma l’argentino resta in scia e nell’ottavo gioco ha la palla per il controbreak sul 30-40: Darderi infila tre punti e si porta sul 5-3. Scampato il pericolo, l’azzurro vola: Cerundolo si fa rimontare dal 40-15 e Darderi con quattro punti consecutivi incamera il passaggio del turno sul 6-3 dopo 48 minuti.

Le statistiche premiano l’azzurro, con Darderi che vince 58 punti contro i 40 dell’avversario, sfruttando 5 delle 7 palle break avute a disposizione e cancellandone 2 delle 3 concesse a Cerundolo. L’azzurro mette a segno 16 vincenti a fronte di 14 gratuiti, mentre per l’argentino il saldo è negativo, con un bilancio di 14-23.