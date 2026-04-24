ATP Madrid 2026: Moller e Griekspoor sfideranno Sinner e Musetti. Ecatombe di teste di serie, impressiona Jodar

Nella giornata dedicata ai match della parte alta del secondo turno del tabellone di singolare maschile il torneo ATP di Madrid registra un’autentica ecatombe di teste di serie. Jannik Sinner, con qualche patema di troppo, e Lorenzo Musetti superano il primo esame del torneo iberico. Nei sedicesimi di finale i due azzurri affronteranno, rispettivamente, il danese Elmer Moller e l’olandese Tallon Griekspoor. Impressiona la prova di Rafael Jodar che travolge De Minaur.

La nuova stella spagnola, Rafael Jodar, supera a pieni voti l’esame di maturità e travolge l’australiano Alex de Minaur, numero cinque del tabellone, 6-3 6-1 in un’ora e quindici minuti. Nel prossimo turno la giovane promessa iberica affronterà il brasiliano Joao Fonseca che ha approfittato del ritiro del croato Marin Cilic. L’americano Alex Michelsen, testa di serie numero trentatré, schianta il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 81 ATP, 6-2 6-1 in cinquantotto minuti. L’olandese Tallon Griekspoor, numero 29 del tabellone, regola Damir Dzumhur, giustiziere di Mattia Bellucci, 6-3 6-4 in un’ora e ventotto minuti. Torna alla vittoria Lorenzo Musetti. La sesta testa di serie piega l’insidioso polacco Hubert Hurkacz 6-4 7-6(4) in un’ora e cinquantadue minuti.

L’americano Emilio Nava firma la prima sorpresa di giornata. Lo statunitense rimonta il monegasco Valentin Vacherot, testa di serie numero quattordici, 6-7(5) 7-6(1) 6-3 al termine di una maratona di tre ore e tre minuti. Il francese Arthur Rinderknech, ventiduesimo favorito del tabellone, liquida il qualificato serbo Dusan Lajovic 6-3 6-2 in un’ora e tredici minuti. Il qualificato danese Elmer Moeller approfitta del ritiro del canadese Gabriel Diallo sul 7-5 3-3 a proprio favore e si regala la sfida di terzo turno contro Jannik Sinner.

Il giovane croato Dino Prizmic, finalista delle ATP Next Gen Finals del 2025, doma Ben Shelton 6-4 6-7(4) 7-6(5) al termine di una battaglia da tre ore e quattro minuti. Il ceco Jiri Lehecka, testa di serie numero undici, rimonta il cileno Alejandro Tabilo 3-6 7-6(3) 6-4 in due ore e undici minuti.

Inizio vincente per Arthur Fils. Il francese, reduce dalla vittoria di Barcellona, rimonta il peruviano Ignacio Buse 6-7(4) 7-6(3) 7-5 in due ore e cinquantadue minuti. Esordio decisamente più faticoso del previsto per il numero uno. Jannik Sinner ribalta il francese Benjamin Bonzi 6-7(6) 6-1 6-4 in due ore e ventidue minuti. L’argentino Tomas Etcheverry, testa di serie numero venticinque, piega l’austriaco Sebastian Ofner, numero 83 ATP, 6-4 6-4 in un’ora e diciannove minuti.

Il ceco Vit Kopriva, numero 66 ATP, sorprende Andrey Rublev, nonio favorito del tabellone, 6-3 6-4 in un’ora e quindici minuti. Il britannico Cameron Norrie, diciannovesima testa di serie, doma il ceco Tomas Machac 6-2 6-7(6) 7-6(5) in due ore e cinquantasette minuti. In chiusura di giornata l’argentino Thiago Augustin Tirante, numero 75 ATP, regola l’americano Tommy Paul, testa di serie numero quindici, 7-5 6-4 in un’ora e quarantatré minuti.