Tennis
ATP Madrid 2026 oggi in tv: orari 25 aprile, ordine di gioco, streaming, azzurri in campo
Si riparte ancora una volta a Madrid: Masters 1000 e WTA 1000 vedono in campo i secondi turni rimanenti in un caso e i primi terzi turni nell’altro. C’è ancora parecchia Italia, si rivedono alcuni nomi di spicco, si va avanti con tanti match di livello da osservare in questo sabato iberico.
In casa Italia impegno importante per Jasmine Paolini, che cerca gli ottavi contro l’americana Hailey Baptiste (1-1 nei precedenti) e soprattutto una parte di reinserimento nel novero delle più forti cui comunque tuttora appartiene. C’è anche una doppia sfida Italia-Argentina al maschile: Flavio Cobolli è atteso da Camilo Ugo Carabelli, mentre per Luciano Darderi c’è Juan Manuel Cerundolo (in una curiosa situazione che vede lui e il fratello Francisco scendere in campo uno dopo l’altro, o prima dell’altro a seconda dei punti di vista). Match da tenere d’occhio: Bencic-Shnaider, Bublik-Tsitsipas, Fernandez-Jovic.
La giornata di oggi del Mutua Madrid Open inizierà alle ore 11:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (dalle 16:30), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204), nonché anche in chiaro su SuperTennis per quel che riguarda la WTA, e in diretta streaming su SkyGo, Now (tutto), SuperTenniX e sito di SuperTennis (WTA). OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale di alcuni incontri scelti.
CALENDARIO MADRID OPEN 2026 OGGI
Campo Manolo Santana
Sessione diurna
Ore 11:00 Bencic (SUI) [11]-Shnaider [18] – 3° turno WTA
Munar (ESP)-Ruud (NOR) [12] – 2° turno ATP
NP Ore 16:00 Navone (ARG)-Zverev (GER) [2] – 2° turno ATP
Sessione serale
Ore 20:00 Sabalenka [1]-Cristian (ROU) [29] – 3° turno WTA
Bublik (KAZ) [8]-Tsitsipas (GRE) – 2° turno ATP
Campo Arantxa Sanchez
Sessione diurna
Ore 11:00 Davidovich Fokina (ESP) [20]-Carreno Busta (ESP) [WC] – 2° turno ATP
NP Ore 13:00 Andreeva [9]-Galfi (HUN) [Q] – 3° turno WTA
Swiatek (POL) [4]-Li (USA) [31] – 3° turno WTA
Sessione serale
Ore 19:00 Medvedev [7]-Marozsan (HUN) – 2° turno ATP
NP Ore 21:30 Kalinina (UKR) [Q]-Osaka (JPN) [14] – 3° turno WTA
Stadio 3
Ore 11:00 Khachanov [13]-Walton (AUS) – 2° turno ATP
Fernandez (CAN) [24]-Jovic (USA) [15] – 3° turno WTA
Gaubas (LTU) [Q]-Auger-Aliassime (CAN) [3] – 2° turno ATP
Baptiste (USA) [30]-Paolini (ITA) [8] – 3° turno WTA
Merida (ESP) [Q]-Moutet (FRA) [26] – 2° turno ATP
Campo 4
Ore 11:00 Samson (CZE) [WC]-Bondar (HUN) [3] – 3° turno WTA
Damm (USA) [Q]-Mensik (CZE) [Q] – 2° turno ATP
Nakashima (USA) [28]-Blockx (BEL) – 2° turno ATP
Ugo Carabelli (ARG)-Cobolli (ITA) [10] – 2° turno ATP
Budkov Kjaer (NOR) [Q]-Shapovalov (CAN) [10] – 2° turno ATP
Campo 5
Ore 11:00 F. Cerundolo (ARG) [16]-Hanfmann (GER) – 2° turno ATP
J. M. Cerundolo (ARG)-Darderi (ITA) [18] – 2° turno ATP
Humbert (FRA) [30]-Atmane (FRA) – 2° turno ATP
Tien (USA) [17]-Vallejo (PAR) [Q] – 2° turno ATP
Campo 6
Ore 11:00 Hozumi (JPN)/Wu (TPE)-Bucsa (ESP)/Melichar-Martinez (USA) [6] – 1° turno doppio WTA
Bouzkova (CZE)/Noskova (CZE)-Ostapenko (LAT)/Routliffe (NZL) [4] – 1° turno doppio WTA
Kato (JPN)/Samsonova-Kozyreva/Skoch (CZE) – 1° turno doppio WTA
Jiang (CHN)/Xu (CHN)-Boulter (GBR)/V. Williams (USA) [WC] – 1° turno doppio WTA
Mertens (BEL)/Zhang (CHN) [3]-Andreeva/Shnaider – 1° turno doppio WTA
Campo 7
Hsieh (TPE)/Kenin (USA) [7]-Mihalikova (SVK)/Nicholls (GBR) – 1° turno doppio WTA
Danilina (KAZ)/Muhammad (USA) [5]-Eikeri (NOR)/Gleason (USA) – 1° turno doppio WTA
Eala (PHI)/Sonmez (TUR) [WC]-Siniakova (CZE) [2]/Townsend (USA) – 1° turno doppio WTA
Siegemund (GER)/Zvonareva-Jovic (USA)/Mboko (CAN) – 1° turno doppio WTA
PROGRAMMA MADRID OPEN 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: ATP/WTA Sky Sport Uno (201, dalle 16:30), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), sola WTA SuperTennis (212)
Diretta streaming: SkyGo, Now, sola WTA SuperTenniX e sito di SuperTennis
Diretta Live testuale OA Sport (match scelti)