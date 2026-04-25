ATP Madrid 2026 oggi in tv: orari 25 aprile, ordine di gioco, streaming, azzurri in campo

Si riparte ancora una volta a Madrid: Masters 1000 e WTA 1000 vedono in campo i secondi turni rimanenti in un caso e i primi terzi turni nell’altro. C’è ancora parecchia Italia, si rivedono alcuni nomi di spicco, si va avanti con tanti match di livello da osservare in questo sabato iberico.

In casa Italia impegno importante per Jasmine Paolini, che cerca gli ottavi contro l’americana Hailey Baptiste (1-1 nei precedenti) e soprattutto una parte di reinserimento nel novero delle più forti cui comunque tuttora appartiene. C’è anche una doppia sfida Italia-Argentina al maschile: Flavio Cobolli è atteso da Camilo Ugo Carabelli, mentre per Luciano Darderi c’è Juan Manuel Cerundolo (in una curiosa situazione che vede lui e il fratello Francisco scendere in campo uno dopo l’altro, o prima dell’altro a seconda dei punti di vista). Match da tenere d’occhio: Bencic-Shnaider, Bublik-Tsitsipas, Fernandez-Jovic.

La giornata di oggi del Mutua Madrid Open inizierà alle ore 11:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (dalle 16:30), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204), nonché anche in chiaro su SuperTennis per quel che riguarda la WTA, e in diretta streaming su SkyGo, Now (tutto), SuperTenniX e sito di SuperTennis (WTA). OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale di alcuni incontri scelti.

CALENDARIO MADRID OPEN 2026 OGGI

Campo Manolo Santana

Sessione diurna

Ore 11:00 Bencic (SUI) [11]-Shnaider [18] – 3° turno WTA

Munar (ESP)-Ruud (NOR) [12] – 2° turno ATP

NP Ore 16:00 Navone (ARG)-Zverev (GER) [2] – 2° turno ATP

Sessione serale

Ore 20:00 Sabalenka [1]-Cristian (ROU) [29] – 3° turno WTA

Bublik (KAZ) [8]-Tsitsipas (GRE) – 2° turno ATP

Campo Arantxa Sanchez

Sessione diurna

Ore 11:00 Davidovich Fokina (ESP) [20]-Carreno Busta (ESP) [WC] – 2° turno ATP

NP Ore 13:00 Andreeva [9]-Galfi (HUN) [Q] – 3° turno WTA

Swiatek (POL) [4]-Li (USA) [31] – 3° turno WTA

Sessione serale

Ore 19:00 Medvedev [7]-Marozsan (HUN) – 2° turno ATP

NP Ore 21:30 Kalinina (UKR) [Q]-Osaka (JPN) [14] – 3° turno WTA

Stadio 3

Ore 11:00 Khachanov [13]-Walton (AUS) – 2° turno ATP

Fernandez (CAN) [24]-Jovic (USA) [15] – 3° turno WTA

Gaubas (LTU) [Q]-Auger-Aliassime (CAN) [3] – 2° turno ATP

Baptiste (USA) [30]-Paolini (ITA) [8] – 3° turno WTA

Merida (ESP) [Q]-Moutet (FRA) [26] – 2° turno ATP

Campo 4

Ore 11:00 Samson (CZE) [WC]-Bondar (HUN) [3] – 3° turno WTA

Damm (USA) [Q]-Mensik (CZE) [Q] – 2° turno ATP

Nakashima (USA) [28]-Blockx (BEL) – 2° turno ATP

Ugo Carabelli (ARG)-Cobolli (ITA) [10] – 2° turno ATP

Budkov Kjaer (NOR) [Q]-Shapovalov (CAN) [10] – 2° turno ATP

Campo 5

Ore 11:00 F. Cerundolo (ARG) [16]-Hanfmann (GER) – 2° turno ATP

J. M. Cerundolo (ARG)-Darderi (ITA) [18] – 2° turno ATP

Humbert (FRA) [30]-Atmane (FRA) – 2° turno ATP

Tien (USA) [17]-Vallejo (PAR) [Q] – 2° turno ATP

Campo 6

Ore 11:00 Hozumi (JPN)/Wu (TPE)-Bucsa (ESP)/Melichar-Martinez (USA) [6] – 1° turno doppio WTA

Bouzkova (CZE)/Noskova (CZE)-Ostapenko (LAT)/Routliffe (NZL) [4] – 1° turno doppio WTA

Kato (JPN)/Samsonova-Kozyreva/Skoch (CZE) – 1° turno doppio WTA

Jiang (CHN)/Xu (CHN)-Boulter (GBR)/V. Williams (USA) [WC] – 1° turno doppio WTA

Mertens (BEL)/Zhang (CHN) [3]-Andreeva/Shnaider – 1° turno doppio WTA

Campo 7

Hsieh (TPE)/Kenin (USA) [7]-Mihalikova (SVK)/Nicholls (GBR) – 1° turno doppio WTA

Danilina (KAZ)/Muhammad (USA) [5]-Eikeri (NOR)/Gleason (USA) – 1° turno doppio WTA

Eala (PHI)/Sonmez (TUR) [WC]-Siniakova (CZE) [2]/Townsend (USA) – 1° turno doppio WTA

Siegemund (GER)/Zvonareva-Jovic (USA)/Mboko (CAN) – 1° turno doppio WTA

PROGRAMMA MADRID OPEN 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: ATP/WTA Sky Sport Uno (201, dalle 16:30), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), sola WTA SuperTennis (212)

Diretta streaming: SkyGo, Now, sola WTA SuperTenniX e sito di SuperTennis

Diretta Live testuale OA Sport (match scelti)