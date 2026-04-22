Dove vedere in tv Sonego-Lajovic oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming

Giocare il maggior numero di partite ad alto livello per perfezionare la condizione atletica e guadagnare nuovamente fiducia nei propri meccanismi dopo il rientro dall’assenza per infortunio. Nell’incontro valevole per il primo turno del torneo ATP di Madrid, secondo Masters 1000 stagionale sulla terra, Lorenzo Sonego affronta il serbo Dusan Lajovic nel terzo match sul campo sei.

La scorsa settimana il piemontese è tornato in campo sulla terra di Barcellona, torneo in cui ha vinto la combattuta partita contro il sempre ostico spagnolo Pedro Martinez per poi alzare bandiera bianca, in maniera abbastanza netta, contro il russo Andrey Rublev, futuro finalista.

Il bilancio dei precedenti premia l’italiano per 3-2, anche se il rivale ha vinto, in tre set, l’ultimo confronto diretto disputato nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2025. Il veterano serbo, classe 1991, occupa al momento la posizione numero 138 del ranking ed ha guadagnato il pass per il main draw superando prima Matteo Arnaldi e poi il lussemburghese Chris Rodesch. Chi vince affronterà al secondo turno il francese Arthur Rinderknech, testa di serie numero 22.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sonego, primo turno del torneo ATP di Madrid. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Mix (211). Prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv. OA Sport offrirà, come sempre, la diretta testuale del match con aggiornamenti minuto per minuto.

CALENDARIO SONEGO-LAJOVIC ATP MADRID

Mercoledì 22 aprile

Court 6-dalle 11:00

Jenson Brooksby (USA)-Emilio Nava (USA)

A seguire

Damir Dzumhur (BIH)-Mattia Bellucci (ITA)

A seguire

Lorenzo Sonego (ITA)-Dusan Lajovic (SRB) – Diretta tv Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix

A seguire

Elmer Møller (DEN)-Federico Cinà( ITA, WC)

PROGRAMMA SONEGO-LAJOVIC: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Mix (211)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta streaming: OA Sport.