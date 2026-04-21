Definito l’avversario di Federico Cinà nell’ATP di Madrid: spicchio di tabellone con Sinner

Al termine delle qualificazioni anche Federico Cinà ha conosciuto il proprio destino nel tabellone dell’ATP Masters 1000 di Madrid: l’azzurro, che aveva ricevuto una wild card per entrare direttamente in tabellone, infatti, attendeva al primo turno un qualificato o un lucky loser.

La sorte ha voluto un qualificato per l’azzurro, che affronterà il danese Elmer Møller, che nel tabellone cadetto si è sbarazzato, sempre in due set, nel primo turno del transalpino Hugo Gaston, numero 18, e poi dell’iberico Pablo Llamas Ruiz.

Il danese si trova al numero 169 nel ranking ATP, ha 22 anni, è destrorso e gioca il rovescio a due mani. Non ci sono precedenti sul circuito maggiore tra Cinà e Møller: il vincitore affronterà al secondo turno il canadese Gabriel Diallo, numero 32, poi nel terzo turno possibile incrocio con Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo.