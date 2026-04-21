Cambia l’avversario di Matteo Berrettini a Madrid: forfait di Collignon, arriva un qualificato

Non sarà Raphael Collignon l’avversario all’esordio di Matteo Berrettini nell’ATP Masters 1000 di Madrid: il belga ha dato forfait a tabellone compilato, poco prima del termine delle qualificazioni, quindi il nome dell’azzurro è stato inserito nel sorteggio degli accoppiamenti alla conclusione del tabellone cadetto.

Proprio come tutti gli altri tennisti che attendevano di conoscere il nome del proprio avversario al primo turno, tra qualificati e lucky loser, anche Matteo Berrettini ha dovuto affidarsi alla sorte: il suo rivale sarà il qualificato croato Dino Prizmic, ed il vincitore sfiderà lo statunitense Ben Shelton, numero 4 del seeding, al secondo turno.

Non ci sono precedenti sul circuito maggiore tra Berrettini e Prizmic: il balcanico precede l’azzurro nel ranking, essendo numero 87 ATP, ha 20 anni, è destrorso e gioca il rovescio a due mani. Prizmic è alto 188 cm e pesa 80 kg.