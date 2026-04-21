Prende forma l’avversario di Sinner a Madrid: due qualificati si giocano l’opportunità

Sarà francese l’avversario di Jannik Sinner nel secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid: questo l’esito degli accoppiamenti nel tabellone principale al termine delle qualificazioni. Nel match che definirà il rivale dell’azzurro si fronteggeranno i qualificati transalpini Benjamin Bonzi e Titouan Droguet, che non si sono mai sfidati sul circuito maggiore.

Bonzi è attualmente ai margini della top 100 mondiale, trovandosi nell’aggiornamento di lunedì scorso al numero 104, ha 29 anni, è destrorso e gioca il rovescio a due mani. Ha perso tutti i tre precedenti giocati contro Sinner, ma l’ultimo risale al 2023.

Droguet, invece, è poco più giù del connazionale in classifica, trovandosi al numero 113, ha 24 anni, ed a sua volta è un destrorso che gioca il rovescio a due mani. In caso di successo su Bonzi, invece, per lui si tratterebbe della prima sfida in assoluto contro Sinner.