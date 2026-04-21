WTA Madrid 2026, Siegemund sfiderà Paolini. Eliminate Badosa e Williams

Si è alzato il sipario sul tabellone principale del WTA 1000 di Madrid. Al secondo turno c’è già Jasmine Paolini, essendo la testa di serie numero otto, ed ora la toscana attende la tedesca Laura Siegemund, che oggi ha battuto all’esordio la rumena Irina Camelia Begu con un perentorio 6-4 6-0 in un’ora e ventisei minuti di gioco.

Finisce subito l’avventura di Venus Williams, che non ha ancora vinto una partita nel suo 2026. L’americana è stata sconfitta abbastanza agevolmente dalla ventenne spagnola Kaitlin Quevedo, numero 140 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-2 6-4.

Continua il periodo negativo di Paula Badosa, che neanche davanti ai suoi tifosi riesce ad uscire dalla profonda crisi in cui è piombata. La spagnola è stata sconfitta subito al primo turno dall’austriaca Julia Grabher, crollando clamorosamente nel terzo set. La numero 107 del mondo si è imposta per 7-6 4-6 6-0.

L’avversaria di Aryna Sabalenka, testa di serie numero uno, sarà l’americana Peyton Stearns, che ha superato la francese Lois Boisson, la grande sorpresa dello scorso anno al Roland Garros, in due set per 6-1 6-3. Tutto molto facile per la colombiana Camila Osorio, che ha superato 6-0 6-3 la russa Zakharova e se la vedrà con la giapponese Naomi Osaka.

Si qualifica al secondo turno la polacca Magda Linette, che supera agevolmente l’americana Robin Montgomery in due set per 6-4 6-3. Buona la prima anche per l’ungherese Anna Bondar (6-2 6-3 alla svizzera Golubic), la croata Petra Marcinko (6-0 7-5 all’andorrana Jimenez Kasintseva) e la ceca Laura Samson, che ha superato un po’ a sorpresa la tedesca Tatjana Maria per 6-4 6-2.

RISULTATI WTA MIAMI 2026 (21 APRILE)

Marcinko (Cro) b. Jimenez Kasintseva (And) 6-0 7-5

Samson (Cze) b. Maria (Ger) 6-4 6-2

Siegemund (Ger) b. Begu (Rou) 6-4 6-0

Bouzas Maneiro (Esp) b. Haddad Maia (Bra) 6-1 6-1

Grabher (Aut) b. Badosa (Esp) 7-6 4-6 6-0

Bondar (Hun) b. Golubic (Sui) 6-2 6-3

Linette (Pol) b. Montgomery (Usa) 6-4 6-3

Quevedo (Esp) b. Williams (Usa) 6-2 6-4

Osorio (Col) b. Zakharova (Rus) 6-0 6-3

Stearns (Usa) b. Boisson (Fra) 6-1 6-3