Cricket
Cricket femminile, l’Italia cede al Ruanda a Kigali
Nuova sconfitta per la Nazionale italiana di cricket femminile: a Kigali, in Ruanda, nell’ambito della prima edizione del Challenge Trophy, le azzurre nella quinta sfida in calendario vengono battute dalle padrone di casa del Ruanda, che si impongono con lo score di 126/4 (19.3)-123/7 (20.0), vincendo per ben 6 wickets.
Nel primo innings l’Italia vince il sorteggio e sceglie di battere: le azzurre riescono a condurre fino al termine dei 20 overs previsti la trama offensiva, facendo cadere 7 wickets, chiudendo con un run rate di 6.15, per un totale di 123 runs.
Nel secondo innings l’attacco del Ruanda è incisivo, i wickets cadono a fatica ed il punteggio rimane a lungo in equilibrio, dando esito incerto alla sfida. Le padrone di casa arrivano all’ultimo over a quota 120 runs, e riescono a spuntarla con sole tre palle ancora a disposizione, raggiungendo le 126 runs dopo 19.3 overs, vincendo per 6 wickets.
CLASSIFICA
1 Stati Uniti 10 punti (6 partite giocate, Net Run Rate 2.511)
2 Ruanda 8 (6, 0.300)
3 Nepal 4 (5, -0.573)
4 Italia 4 (5, -1.249)
5 Vanuatu 2 (6, -1.259)