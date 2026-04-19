Cricket
Cricket femminile, l’Italia riceve una severa lezione dal Nepal
Pesante battuta d’arresto per la Nazionale italiana di cricket femminile a Kigali, in Ruanda, nell’ambito della prima edizione del Challenge Trophy: le azzurre, cedono nettamente al Nepal, che si impone con lo score di 112/8 (20.0)-62 (18.4), dominando con un margine di 50 runs.
Nel primo innings il Nepal vince il sorteggio e sceglie di battere: buona trama offensiva delle himalayane, che riescono a portare fino in fondo il loro attacco, dato che al termine dei 20 overs regolamentari cadono solo 8 wickets, completando 112 runs, con un run rate di 5.60.
Nel secondo innings l’attacco dell’Italia si mostra fin da subito meno produttivo di quello delle nepalesi, inoltre i wickets cadono abbastanza rapidamente. Le azzurre accumulano un gap sempre maggiore dalle avversarie, e lo stop leggermente anticipato arriva dopo 18.4 overs a quota 62 runs, con run rate di 3.32. Il Nepal vince per 50 runs.
CLASSIFICA
1 Stati Uniti 2 punti (Net Run Rate 2.200)
2 Ruanda 2 (0.926)
3 Nepal 2 (0.150)
4 Italia 2 (-1.259)
5 Vanuatu 0 (-2.050)