Cricket
Cricket femminile, l’Italia supera di misura Vanuatu a Kigali
Soffre ma torna al successo la Nazionale italiana di cricket femminile: a Kigali, in Ruanda, nell’ambito della prima edizione del Challenge Trophy, le azzurre piegano di misura Vanuatu, spuntandola all’ultimo respiro con lo score di 115/6 (19.3)-114/6 (20.0), vincendo per 4 wickets.
Nel primo innings l’Italia vince il sorteggio e sceglie di lanciare: le oceaniche producono un buon attacco, impedendo alle azzurre di far cadere tutti i wickets, portando fino in fondo il parziale offensivo, chiuso con un run rate di 5.70 per 114 runs nei 20 overs previsti, con 6 wickets caduti.
Nel secondo innings l’attacco dell’Italia inizialmente è meno produttivo di quello delle isolane, salvo ricucire lo strappo con un ottimo 19° over, che rimette pienamente in corsa le azzurre, le quali riescono poi a completare la rimonta nell’ultimo over, chiudendo la partita con sole 3 palle ancora a disposizione, a quota 115 runs, con un run rate di 5.90, dopo 19.3 overs, e con 6 wickets caduti, spuntandola così in zona Cesarini con 4 wickets di margine.
CLASSIFICA
1 Ruanda 4 (3 partite giocate, Net Run Rate 0.553)
2 Italia 2 (3, -0.647)
3 Stati Uniti 2 punti (2, 1.075)
4 Nepal 2 (2, 0.150)
5 Vanuatu 0 (2, -1.121)