Cricket femminile, l’Italia cede ancora al Nepal a Kigali

Si chiude con una sconfitta per la Nazionale italiana di cricket femminile, a Kigali, in Ruanda, la prima edizione del Challenge Trophy: le azzurre nell’ultima sfida in calendario vengono battute dal Nepal, in un match ridotto a 7 overs a causa della pioggia. Le himalayane si impongono con lo score di 40/2 (3.3)-36/6 (7.0), vincendo per 8 wickets.

Nel primo innings il Nepal vince il sorteggio e sceglie di lanciare: le azzurre faticano molto in attacco, nonostante la brevità del match, che consente, con 10 wickets a disposizione, un gioco più aggressivo. Il run rate dell’Italia si ferma a 5.14, che si traduce in 36 runs al termine dei 7 overs previsti, con 6 wickets caduti.

Nel secondo innings l’attacco delle nepalesi è molto più efficace, ed il match si conclude molto velocemente. Serve esattamente metà innings, infatti, al Nepal per raggiungere quota 40 runs, con un run rate di 11.43 e soli 2 wickets caduti: le himalayane vincono pur avendo 21 palle delle 42 totali ancora a disposizione, imponendosi per 8 wickets.

CLASSIFICA FINALE

1 Stati Uniti 13

2 Nepal 10

3 Ruanda 9

4 Italia 6

5 Vanuatu 2