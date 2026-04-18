Cricket
Cricket femminile, l’Italia batte il Ruanda e la pioggia a Kigali
Inizia al meglio, nonostante la pioggia, il percorso dalla Nazionale italiana di cricket femminile a Kigali, in Ruanda, nell’ambito della prima edizione del Challenge Trophy: le azzurre, in un match abbreviato a causa delle condizioni meteo avverse, superano le padrone di casa del Ruanda per 16 runs.
Lo score conclusivo recita 72/1 (11/20 ov) per l’Italia e 50/4 (7/7 ov, T:67) per il Ruanda: dopo il target rivisto col Metodo DLS per le padrone di casa, la vittoria azzurra arriva per 16 runs, dato che le africane per vincere avrebbero dovuto raggiungere quota 67.
Nel primo innings, infatti, a causa della pioggia l’attacco dell’Italia viene interrotto una prima volta al termine del quinto over e poi viene ritenuto definitivamente concluso dopo 11 overs con 72 runs messe a segno ed un solo wicket caduto, con un run rate di 6.55.
Occorre far ricorso al Metodo DLS per calcolare il numero di runs da mettere a segno per il Ruanda, dato che il suo innings d’attacco viene ridotto a 7 overs, ma con 10 wickets a disposizione: le padrone di casa devono raggiungere quota 67. Il Ruanda, nonostante un run rate di 7.14 e 4 wickets caduti, si ferma a quota 50 runs: vince l’Italia.