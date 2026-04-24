Cricket
Cricket femminile, Italia nettamente sconfitta dagli Stati Uniti a Kigali
Netta sconfitta per la Nazionale italiana di cricket femminile: a Kigali, in Ruanda, nell’ambito della prima edizione del Challenge Trophy, le azzurre nella quarta sfida in calendario vengono battute dagli Stati Uniti, che si impongono con lo score di 146/6 (20.0)-74/10 (16.0), vincendo per ben 72 runs.
Nel primo innings gli Stati Uniti vincono il sorteggio e scelgono di battere: le nordamericane producono un gioco offensivo molto aggressivo, che le porta ad un run rate di 7.30, portando fino il fondo il loro attacco, con la caduta di soli 6 wickets, chiudendo a quota 146 runs.
Nel secondo innings l’attacco dell’Italia è meno produttivo di quello delle statunitensi, con le azzurre che subito si trovano costrette ad inseguire nel punteggio con un run rate di 4.63. I wickets cadono molto rapidamente e, al termine del 16° over, con 24 palle ancora a disposizione, la caduta del decimo wicket sancisce la fine anticipata dell’incontro, con l’Italia che si ferma a quota 74 runs, venendo battuta per ben 72 runs.
CLASSIFICA
1 Stati Uniti 6 punti (4 partite giocate, Net Run Rate 2.100)
2 Ruanda 4 (4, 0.347)
3 Nepal 4 (4, -0.169)
4 Italia 4 (4, -1.532)
5 Vanuatu 2 (4, -0.948)