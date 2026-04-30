Cricket femminile, nuova sconfitta per l’Italia contro gli Stati Uniti a Kigali

Nuova sconfitta per la Nazionale italiana di cricket femminile: a Kigali, in Ruanda, nell’ambito della prima edizione del Challenge Trophy, le azzurre nella settima e penultima sfida in calendario vengono battute dagli Stati Uniti, che si impongono con lo score di 101/1 (16.1)-99/8 (20.0), vincendo per ben 9 wickets. Gli USA vincono il torneo con un match d’anticipo, l’Italia lotterà nell’ultima giornata per evitare il quarto posto.

Nel primo innings l’Italia vince il sorteggio e sceglie di battere: l’attacco azzurro ha a lungo le polveri bagnate, ma riesce ad arrivare fino in fondo, seppur con 8 wickets caduti, ed al termine dei 20.0 overs regolamentari il run rate è di 4.95, per un totale di 99 runs.

Nel secondo innings l’attacco degli Stati Uniti appare subito più produttivo di quello azzurro, con le nordamericane che scappano subito nel punteggio. La rimonta statunitense si completa dopo 16.1 overs dei 20 previsti, con 23 palle ancora a disposizione: cade 1 solo wicket, e, con un run rate di 6.25, la vittoria arriva a quota 101 runs, con un margine di 9 wickets.

CLASSIFICA

1 Stati Uniti 12 punti (7 partite giocate, Net Run Rate 2.353)

2 Nepal 8 (7, 0.494)

3 Ruanda 8 (7, -0.048)

4 Italia 6 (7, -1.070)

5 Vanuatu 2 (8, -1.595)