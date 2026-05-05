Cricket femminile, l’Italia torna da Kigali con una maggior consapevolezza dei propri mezzi

La Nazionale italiana di cricket femminile torna da Kigali, in Ruanda, al termine della prima edizione del Challenge Trophy, con tre vittorie in otto incontri che valgono alle azzurre il quarto posto finale alle spalle di Stati Uniti, Nepal e Ruanda e davanti a Vanuatu.

La manifestazione, che ha messo a confronto una selezione emergente per ciascun continente, ha sottolineato il gap netto delle azzurre soprattutto nei confronti degli Stati Uniti, che hanno dominato il torneo, e del Nepal, che ha inferto all’Italia due sconfitte abbastanza nette.

Più equilibrato il doppio confronto con le padrone di casa del Ruanda, concluso con una vittoria per parte, mentre le azzurre sono riuscite a prevalere in entrambi i match contro Vanuatu, seppure in entrambi i casi con punteggi non così ampi come ci si poteva aspettare.

L’Italia chiude questo torneo soprattutto portando a casa esperienza a livello internazionale, sapendo che ancora tanta strada c’è da fare per essere competitivi contro le selezioni più forti del panorama mondiale. Il movimento azzurro è in crescita e queste manifestazioni non possono che fare bene al percorso delle azzurre.