Cricket
Cricket femminile, otto match per l’Italia in Ruanda: primi test per Sean Pieter Trouw
È stato definito ufficialmente il calendario di 8 incontri che verranno disputati a Kigali, in Ruanda, tra sabato 18 aprile e venerdì 1° maggio, dalla Nazionale italiana di cricket femminile nell’ambito della prima edizione del Challenge Trophy.
Il nuovo responsabile tecnico delle azzurre, Sean Pieter Trouw si trova già in Africa assieme alle 14 azzurre convocate, con il gruppo delle atlete italiane che avrebbe dovuto essere più corposo, ma che poi è stato ridotto a seguito di alcune indisponibilità.
Il torneo si giocherà con il format T20, che sarà protagonista anche alle prossime Olimpiadi di Los Angeles 2028: l’Italia affronterà per due volte ciascuna delle altre quattro squadre al via della manifestazione, ovvero le padrone di casa del Ruanda, gli Stati Uniti, il Nepal e Vanuatu.
IL CALENDARIO DELL’ITALIA
18 aprile 09:00 Ruanda-Italia
19 aprile 13:50 Italia-Nepal
21 aprile 13:50 Italia-Vanuatu
24 aprile 13:50 Italia-USA
27 aprile 09:00 Ruanda-Italia
28 aprile 13:50 Italia-Vanuatu
30 aprile 09:00 Italia-USA
01 maggio 13:50 Italia-Nepal