Cricket
Cricket femminile, l’Italia batte Vanuatu e la pioggia a Kigali
La pioggia pone fine in maniera anticipata al match della Nazionale italiana di cricket femminile a Kigali, in Ruanda, nell’ambito della prima edizione del Challenge Trophy: le azzurre superano Vanuatu per 8 runs nel sesto degli otto incontri previsti.
Lo score conclusivo recita 153/2 (20/20 overs) per Vanuatu e 96/4 (11.5/11.5 overs, Target: 89) per l’Italia: dopo il target rivisto col Metodo DLS per le azzurre, la vittoria dell’Italia arriva per 8 runs, dato che per centrare il successo sarebbe bastato raggiungere quota 89.
Nel primo innings l’Italia vince il sorteggio e sceglie di lanciare: le oceaniche producono un ottimo attacco, che conducono fino in fondo facendo cadere appena due wickets, con un run rate di 7.65, che al termine dei 20 overs regolamentari vale quota 153 runs.
Nel secondo innings l’attacco dell’Italia riesce a tenere testa a quello delle avversarie, con il punteggio che resta in equilibrio: cadono 4 wickets in 11.5 overs, quando arriva la pioggia a fermare il gioco, con l’Italia a quota 96 runs, con un run rate di 8.11.
La sospensione diventa definitiva: occorre far ricorso al Metodo DLS per calcolare il numero di runs necessario all’Italia per vincere. Il target riformulato dopo lo stop per pioggia è di 89 runs: l’Italia, che era arrivata a quota 96, si impone dunque per 8 runs.
CLASSIFICA
1 Stati Uniti 10 punti (6 partite giocate, Net Run Rate 2.511)
2 Ruanda 8 (7, -0.048)
3 Nepal 6 (6, -0.140)
4 Italia 6 (6, -1.131)
5 Vanuatu 2 (7, -1.047)