Tennis
Ranking ATP (18 maggio 2026): Sinner domina, quattro azzurri tra i primi 16 al mondo
Al termine del Masters 1000 di Roma è stato aggiornato il ranking ATP: Jannik Sinner, vincendo il torneo capitolino, guadagna 1350 punti netti nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, assente, ed ora si trova a +2740 sull’iberico, mentre scivola fuori dalla top ten Lorenzo Musetti, ora 11°.
Alle sue spalle c’è un altro azzurro, Flavio Cobolli, che si conferma al 12° posto, mentre Luciano Darderi guadagna quattro posizioni e diventa 16°. Alle loro spalle perde tre posizioni Lorenzo Sonego, ora 69°, mentre ne guadagna otto Mattia Bellucci, che diventa 72°, infine sale di 10 posti Matteo Arnaldi, 96°.
Esce fuori dall’elenco dei tennisti italiani tra i primi 100, invece, Matteo Berrettini, che scivola indietro di 7 posizioni ed è ora 107°. Sono sedici, nel complesso, gli azzurri tra i primi 200 del mondo, grazie alla presenza di nove italiani tra il 107° ed il 197° posto.
RANKING ATP
Lunedì 18 maggio 2026
1 Jannik Sinner 14700
2 Carlos Alcaraz 11960
3 Alexander Zverev 5705
4 Novak Djokovic 4710
5 Felix Auger-Aliassime 4060
6 Ben Shelton 4030
7 Daniil Medvedev 3760
8 Taylor Fritz 3720
9 Alex de Minaur 3665
10 Alexander Bublik 3230
ITALIANI TRA I PRIMI 200
Lunedì 18 maggio 2026
1 Jannik Sinner 14700
11 Lorenzo Musetti 3115
12 Flavio Cobolli 2790
16 Luciano Darderi 2260
69 Lorenzo Sonego 815
72 Mattia Bellucci 777
96 Matteo Arnaldi 636
107 Matteo Berrettini 585
126 Andrea Pellegrino 507
128 Francesco Maestrelli 490
137 Stefano Travaglia 443
161 Francesco Passaro 372
163 Luca Nardi 366
173 Giulio Zeppieri 344
180 Marco Cecchinato 329
197 Gianluca Cadenasso 296