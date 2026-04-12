Tennis
Lisa Pigato vince il torneo WTA 125 di Madrid
Nella domenica del grande tennis c’è spazio per una nuova soddisfazione anche in casa Italia. Il tennis al femminile si regala un nuovo importante successo dopo la prestigiosa affermazione ottenuta dall’Italia nel primo turno di Billie Jean King Cup contro il Giappone. Lisa Pigato si aggiudica infatti il torneo WTA 125 di Madrid.
Nella finale del torneo spagnolo la giocatrice italiana piega la spagnola Marina Bassols, numero 205 del ranking WTA, 6-4 6-0 in un’ora e quarantaquattro minuti. L’atleta bergamasca, alla quarta finale dell’anno, ha ottenuto il successo più importante, risultato che le consente di migliorare ulteriormente la sua posizione nel ranking.
La frazione di apertura si rivela un’autentica battaglia. L’azzurra, al termine di un primo gioco interminabile, firma il break in apertura ed è brava a togliere nuovamente il servizio all’iberica dopo che quest’ultima l’aveva ripresa sul 2-2. Pigato scatta sul 5-2, manca due opportunità di chiusura nell’ottavo gioco e, alla quarta possibilità, timbra il 6-4.
La spagnola cede di schianto dopo il primo parziale. Pigato firma il break in apertura alla seconda possibilità e in una frazione nella quale nessun game si conclude ai vantaggi termina il suo monologo quando trasforma il secondo match point per il definitivo 6-0. L’azzurra serve due ace, commette un doppio fallo e serve il 66% di prime. Pigato vince il computo dei punti con un perentorio 75 a 57.