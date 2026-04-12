WTA Rouen 2026, Elisabetta Cocciaretto ai nastri di partenza del torneo in Francia

Elisabetta ripartirà la prossima settimana nel torneo WTA250 di Rouen. Sulla terra francese, l’azzurra vorrà sfruttare la scia positiva che le ha regalato la BJK Cup a Velletri per ottenere risultati confortanti in una parte di stagione che si spera sia propizia per lei.

Settima testa di serie in questo evento, la marchigiana farà il proprio esordio contro una giocatrice proveniente dalle qualificazioni. In caso di vittoria ci sarà l’incrocio con l’americana Sloane Stephens o un’altra qualificata. Un cammino non impossibile, sulla carta, dal momento che nei quarti potrebbe incontrare la rumena Jaqueline Cristian.

Cocciaretto si trova nella parte bassa del tabellone, la stessa dove troviamo l’esperta rumena Sorana Cirstea come seconda del seeding. Nella parte alta, invece il riferimento è l’ucraina Marta Kostyuk (n.1 del seeding ). Tra le altre tenniste di cui tener conto, ci saranno Marketa Vondrousova, Daria Kasatkina e la giovane Lilli Tagger, allenata da Francesca Schiavone.

Un torneo ideale per proiettarsi poi al primo grande impegno dell’annata sul rosso per le donne, ovvero il WTA1000 di Madrid, che precederà gli Internazionali d’Italia a Roma e il Roland Garros, la “Stella Polare” del mattone tritato.