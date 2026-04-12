L’impietoso bilancio di Alexander Zverev contro Sinner e Alcaraz: i numeri condannano il tedesco

Quando si arriva ad alti livelli in una disciplina sportiva bisogna poi essere capaci di elevare ulteriormente i propri standard per riuscire a raggiungere la vetta. Ci sono però ostacoli che spesso risultano insormontabili e finiscono per penalizzare cammini che sono in ogni caso di alto livello. Per Alexander Zverev affrontare il duo Sinner-Alcaraz è diventato ormai un incubo. Il muro invalicabile tra il tedesco ed i trofei che contano.

La netta sconfitta subita nella semifinale di ieri del torneo di Montecarlo prolunga la striscia negativa del giocatore di Amburgo contro i due dominatori del circuito. Sasha negli ultimi mesi ha dimostrato di essere uno dei giocatori di maggior costanza di rendimento come ben comprovato dalle semifinali raggiunte negli ultimi tre Master 1000. In ogni occasione però, il numero tre del mondo ha sempre trovato il campione azzurro a sbarrargli la strada.

I numeri di Zverev diventano impietosi quando si esaminano le sfide contro giocatori posizionati meglio di lui in classifica, specialmente contro i primi due del mondo (avendo passato buona parte dell’ultimo anno e mezzo in terza posizione, proprio alle spalle dei giovani fenomeni).

La netta sconfitta (6-1 6-4) patita nella semifinale di Montecarlo rappresenta il tredicesimo passo falso consecutivo di Zverev contro tennisti con una classifica superiore alla sua. Quasi tutte sono arrivate contro i primi due tennisti al mondo (12 in totale), mentre in un caso fu Medvedev a battere il tedesco, nelle semifinali degli Australian Open 2024.

Nelle sfide con i due dominatori del circuito il bilancio è allarmante. Alcaraz ha vinto quattro delle ultime cinque sfide (ad eccezione del match alle Finals 2024), mentre l’italiano è addirittura in vantaggio 9-4, vincendo tutte e otto le ultime sfide, compresa la finale degli Australian Open 2025. Sembra ormai lampante che per raggiungere finalmente il tanto agognato Slam, Zverev dovrà riuscire a sfatare questo tabù.