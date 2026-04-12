WTA Stoccarda 2026: c’è Jasmine Paolini in uno dei tornei più forti dell’anno

Anche se qualche defezione, pure importante (leggere alla voce Aryna Sabalenka) c’è stata, il WTA 500 di Stoccarda non cessa di essere uno degli appuntamenti più importanti, benvoluti e conosciuti della stagione su terra rossa. A lungo rimasto l’unico, o uno dei pochi, tornei indoor sulla superficie, l’evento del Baden-Württemberg continua ad attrarre le migliori.

E delle migliori ha l’albo d’oro, anche nell’epoca in cui il torneo si disputava a Filderstadt, cosa che è avvenuta fino al 2005 prima del cambio di città. Un fatto dovuto al passaggio della proprietà del torneo da Dieter Fischer alla Porsche, che nel 2006 ha portato l’evento a Stoccarda. A leggere i nomi delle vincitrici qualche brivido scorre: Tracy Austin 4 volte, Martina Navratilova 6, Martina Hingis 4, Lindsay Davenport 3, Kim Clijsters 2, Justine Henin 2, Maria Sharapova 3, Angelique Kerber 2, Iga Swiatek 2. Fino ai recenti successi di Elena Rybakina e Jelena Ostapenko, con la kazaka e la lettone che sono nello stesso lato di semifinale quest’anno.

Lato che, peraltro, coinvolge pure Jasmine Paolini, numero 5 del seeding e l’anno scorso semifinalista dopo lo scalpo di Coco Gauff nei quarti. Si è trattato di uno dei migliori risultati italiani in terra tedesca, considerato che non c’è mai stata alcuna finale italiana, ma in semifinale sono arrivate Sara Errani nel 2014, Flavia Pennetta nel 2009 e, ancor prima ai tempi di Filderstadt, Raffaella Reggi nel 1988. Di queste, Errani e Pennetta hanno ottenuto il penultimo atto quando era già avvenuta la conversione da veloce a terra rossa.

Sono tanti i primi turni da vedere: Ostapenko-Andreeva, Eala-Fernandez occupano i primi posti della fila, ma è soprattutto dal secondo turno che si comprende realmente quali siano le forze in campo in questo evento. Nel quale, in un modo o nell’altro, anche il tennis tedesco cerca di farsi strada, un tennis tedesco che ha proprio in questi giorni subito una seconda discesa nel Gruppo II di Billie Jean King Cup. Sembrano lontanissimi i tempi di Angelique Kerber, anche se l’ultima vincitrice in patria non è stata paradossalmente lei, bensì Laura Siegemund, che nel 2017 ce la fece a grandissima sorpresa.

TABELLONE WTA 500 STOCCARDA 2026

Rybakina (KAZ) [1]-Bye

Korpatsch (GER) [WC]-Shnaider

Eala (PHI)-Fernandez (CAN)

Qualificata-Paolini (ITA) [5]

Swiatek (POL) [3]-Bye

Siegemund (GER)-Frech (POL)

Qualificata-Noha Akugue (GER) [WC]

Ostapenko (LAT)-M. Andreeva [6]

Alexandrova [8]-Qualificata

Zhang (CHN)-Noskova (CZE)

Lys (GER)-Badosa (ESP) [WC]

Bye-Svitolina (UKR) [4]

Muchova (CZE) [7]-Qualificata

Mertens (BEL)-Seidel (GER) [WC]

Ruzic (CRO)-Samsonova

Bye-Gauff (USA) [2]