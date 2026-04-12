Djokovic: “Essere in grado di competere con i giovani è divertente e mi regala una grande motivazione”

In ogni intervista Novak Djokovic manifesta tutta la sua saggezza e cerca di decifrare quella personalità autentica che spiega in gran parte il suo status di atleta leggendario. Il serbo ha chiarito di essere determinato a continuare a giocare a tennis, senza considerare il ritiro a breve termine.

Per quanto poco giochi, per quanto sporadiche siano le sue apparizioni, o per quanto difficile possa sembrare per lui battere i migliori sui palcoscenici più importanti, il giocatore balcanico continua a dimostrare il suo amore per il tennis e il suo spirito competitivo. Djokovic ha chiarito l’importanza del benessere mentale e la voglia di continuare a giocare in un’intervista a Esquire.

L’importanza del benessere mentale e il nuovo approccio allo sport: “Nel corso degli anni, ho imparato che il benessere mentale ed emotivo è fondamentale. Se qualcosa non va nella mia vita personale, si riflette sulle mie prestazioni atletiche. Da quando l’ho capito, sono riuscito ad adottare un approccio più olistico alla mia vita e ad accettare di essere umano e di commettere errori. So di avere delle debolezze. Credo che per essere forti, coraggiosi e di successo, bisogna permettersi di essere vulnerabili“.

La chiara volontà di continuare a giocare, senza alcun segno di un ritiro anticipato: “Ciò che mi motiva a continuare è la mia passione per il tennis. Mi godo ancora ogni momento che passo in campo. Amo la competizione, mi sento ancora forte e vedere che posso sfidare giocatori più giovani è per me una grande fonte di divertimento e anche una motivazione speciale. Inoltre, ora non voglio solo vincere, ma anche dare l’esempio e dimostrare buoni valori“.

“Il tennis è ancora importante per me, ma non è più tutto. Questo mi rende ancora più forte”, ha dichiarato Novak Djokovic, che potrebbe tornare in competizione al Mutua Madrid Open 2026, torneo per il quale è iscritto e dove gli organizzatori affermano di contare sulla sua partecipazione.