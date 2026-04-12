Calcio, la Juventus espugna Bergamo in Serie A. Crollo Milan, sprint salvezza del Cagliari

Gli anticipi del sabato della 32ma giornata della Serie A 2025-2026 di calcio infiammano la zona Champions: il Milan crolla in casa con l’Udinese e si fa avvicinare dalla Juventus, corsara a Bergamo con l’Atalanta. Punti pesanti per la salvezza per il Torino e per il Cagliari, vittoriosi rispettivamente contro Verona e Cremonese.

La Juventus passa per 0-1 a Bergamo, in casa dell’Atalanta, che cade per mano di Boga, in rete al 48′. Bianconeri momentaneamente quarti, a -3 dal Milan, che crolla in casa per 0-3 contro l’Udinese a causa dell’autogol di Bartesaghi al 27′ e delle reti di Ekkelenkamp al 37′ e di Atta al 71′.

Il Torino piega per 2-1 l’Hellas Verona ed ora attende solo il conforto dell’aritmetica per la salvezza, mentre gli scaligeri sono ad un passo dalla Serie B: Simeone porta avanti i granata al 6′, Bowie pareggia al 38′, ma il gol partita è di Casadei al 50′. Il Cagliari allontana la zona calda superando per 1-0 la Cremonese e portandosi a +6 sul terzultimo posto, occupato proprio dai grigiorossi: il gol che decide il match porta la firma di Esposito al 63′.

SERIE A CALCIO 2025-2026

Risultati e programma 32ma giornata

Venerdì 10 aprile

ROMA-PISA 3-0

Sabato 11 aprile

CAGLIARI-CREMONESE 1-0

TORINO-H.VERONA 2-1

MILAN-UDINESE 0-3

ATALANTA-JUVENTUS 0-1

Domenica 12 aprile

GENOA-SASSUOLO ore 12.30

PARMA-NAPOLI ore 15.00

BOLOGNA-LECCE ore 18.00

COMO-INTER ore 20.45

Lunedì 13 aprile

FIORENTINA-LAZIO ore 20.45

Classifica

INTER 72

NAPOLI 65

MILAN* 63

JUVENTUS* 60

COMO 58

ROMA* 57

ATALANTA* 53

BOLOGNA 45

LAZIO 44

UDINESE* 43

SASSUOLO 42

TORINO* 39

PARMA 35

GENOA 33

CAGLIARI* 33

FIORENTINA 32

LECCE 27

CREMONESE* 27

H.VERONA* 18

PISA* 18

* = una partita in più