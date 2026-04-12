Calcio
Calcio, la Juventus espugna Bergamo in Serie A. Crollo Milan, sprint salvezza del Cagliari
Gli anticipi del sabato della 32ma giornata della Serie A 2025-2026 di calcio infiammano la zona Champions: il Milan crolla in casa con l’Udinese e si fa avvicinare dalla Juventus, corsara a Bergamo con l’Atalanta. Punti pesanti per la salvezza per il Torino e per il Cagliari, vittoriosi rispettivamente contro Verona e Cremonese.
La Juventus passa per 0-1 a Bergamo, in casa dell’Atalanta, che cade per mano di Boga, in rete al 48′. Bianconeri momentaneamente quarti, a -3 dal Milan, che crolla in casa per 0-3 contro l’Udinese a causa dell’autogol di Bartesaghi al 27′ e delle reti di Ekkelenkamp al 37′ e di Atta al 71′.
Il Torino piega per 2-1 l’Hellas Verona ed ora attende solo il conforto dell’aritmetica per la salvezza, mentre gli scaligeri sono ad un passo dalla Serie B: Simeone porta avanti i granata al 6′, Bowie pareggia al 38′, ma il gol partita è di Casadei al 50′. Il Cagliari allontana la zona calda superando per 1-0 la Cremonese e portandosi a +6 sul terzultimo posto, occupato proprio dai grigiorossi: il gol che decide il match porta la firma di Esposito al 63′.
SERIE A CALCIO 2025-2026
Risultati e programma 32ma giornata
Venerdì 10 aprile
ROMA-PISA 3-0
Sabato 11 aprile
CAGLIARI-CREMONESE 1-0
TORINO-H.VERONA 2-1
MILAN-UDINESE 0-3
ATALANTA-JUVENTUS 0-1
Domenica 12 aprile
GENOA-SASSUOLO ore 12.30
PARMA-NAPOLI ore 15.00
BOLOGNA-LECCE ore 18.00
COMO-INTER ore 20.45
Lunedì 13 aprile
FIORENTINA-LAZIO ore 20.45
Classifica
INTER 72
NAPOLI 65
MILAN* 63
JUVENTUS* 60
COMO 58
ROMA* 57
ATALANTA* 53
BOLOGNA 45
LAZIO 44
UDINESE* 43
SASSUOLO 42
TORINO* 39
PARMA 35
GENOA 33
CAGLIARI* 33
FIORENTINA 32
LECCE 27
CREMONESE* 27
H.VERONA* 18
PISA* 18
* = una partita in più