Calcio, tris della Roma all’Olimpico contro il Pisa: Malen scatenato nell’anticipo del 32° turno di Serie A

Allo Stadio Olimpico la Roma ritrova il sorriso nella 32ª giornata di Serie A, lasciandosi alle spalle la pesante battuta d’arresto contro l’Inter. La squadra guidata da Gian Piero Gasperini impone il proprio ritmo fin dai primi minuti e liquida con un netto 3-0 il Pisa allenato da Henrik Hiljemark, sempre più in difficoltà sul fondo della classifica.

Protagonista assoluto della serata è Donyell Malen, autore di una tripletta che non lascia scampo alla difesa toscana. L’attaccante olandese apre i conti dopo appena tre minuti, sfruttando un’incertezza difensiva e battendo il portiere con una conclusione precisa. La Roma prende così il controllo del match, mantenendo il possesso e schiacciando gli avversari nella propria metà campo, pur senza trovare subito il raddoppio.

Il Pisa prova a rimanere compatto, ma fatica a costruire azioni realmente pericolose. Lorenzo Pellegrini sfiora il gol con una punizione che si stampa sull’incrocio dei pali. È il preludio al 2-0: pochi istanti dopo, in un’azione confusa nell’area ospite, Malen si fa trovare pronto e firma la doppietta a porta praticamente sguarnita.

Nella ripresa la Roma perde proprio Pellegrini, costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare, ma non il controllo della partita. Il Pisa rientra con maggiore aggressività e chiama subito in causa Mile Svilar, bravo a opporsi in uscita. Tuttavia, nel momento migliore degli ospiti, arriva il colpo del definitivo ko: assist illuminante di Matías Soulé e terza rete personale di Malen, che chiude i conti già al 52’.

Da lì in avanti è gestione totale per i padroni di casa, che amministrano il vantaggio con ordine senza concedere spazi. Nel finale gli ospiti provano almeno a rendere meno amaro il passivo, ma trova ancora Svilar attento, decisivo su un tentativo ravvicinato. Le proteste del Pisa per un possibile rigore non cambiano l’inerzia del match: l’arbitro lascia proseguire e, dopo il recupero, può scattare la festa giallorossa.