Il calcio impera sui palinsesti tv: F1 e volley femminile devono lasciare spazio domenica 24 maggio

Il calcio, nonostante le tre mancate qualificazioni consecutive ai Mondiali, resta lo sport più seguito in assoluto in Italia, a tutti i livelli, e di conseguenza anche i palinsesti televisivi si adeguano: spodestati questa sera nella programmazione il volley femminile e la F1.

La Nazionale italiana di volley femminile, impegnata in un quadrangolare amichevole, che nelle due giornate precedenti era stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD, non venendo premiata dagli ascolti, questa sera in occasione del match contro la Polonia alle 21.00 sarà sostituita dal play-off di Serie C di calcio tra Salernitana ed Union Brescia, con le ragazze di Velasco visibili in streaming gratuito su Rai Play oppure in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Arena ed in diretta streaming in abbonamento su Sky Go e NOW.

Per quanto concerne la gara del GP del Canada di F1, invece, questa verrà trasmessa comunque in diretta tv alle 22.00 su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, mentre non sarà fruibile su Sky Sport 4K, dove la scelta è caduta sul derby della Mole della Serie A di calcio tra Torino e Juventus. Il GP sarà fruibile anche in diretta streaming su Sky Go e NOW ed in differita alle 23.30 in tv su TV8 HD ed in streaming su tv8.it.