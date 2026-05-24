Calcio, pari pirotecnico tra Bologna e Inter. Il Pisa saluta la Serie A con l’ennesima sconfitta

All’indomani del pareggio tra Fiorentina e Atalanta, nella giornata di sabato 23 maggio si sono disputati altri due anticipi valevoli per il trentottesimo e ultimo turno della Serie A 2025-2026 di calcio maschile. I pochi verdetti rimasti in sospeso verranno emessi domani sera, mentre le partite odierne non avevano un particolare significato sportivo.

Tanti gol al Dall’Ara nella sfida pirotecnica Bologna-Inter, che è terminata in pareggio con il punteggio di 3-3. I Campioni d’Italia, passati inizialmente in vantaggio con Dimarco e ribaltati dalle reti felsinee di Bernardeschi e Pobega (oltre all’autogol di Zielinski), sono riusciti ad evitare la sconfitta grazie ai gol di Pio Esposito e Diouf chiudendo il campionato a 87 punti.

Una stagione da incubo va in archivio con un inutile successo in rimonta sul già retrocesso Pisa per la Lazio di Maurizio Sarri, reduce dalla doppia delusione del ko in finale di Coppa Italia e nel derby di Serie A con la Roma. Il 2-1 dei biancocelesti (non in classifica) è firmato da Dele-Bashiru e Pedro in risposta al vantaggio iniziale dei toscani con Moreo.