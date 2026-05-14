Calcio, ufficiale la 37a giornata di Serie A: derby di Roma e match-Champions domenica alle 12.00

Habemus calendario! I puristi della lingua latina ci perdonino, ma il momento va celebrato in stile-papale. Finalmente, nella serata odierna, è arrivata la parola “fine” alla stucchevole querelle tra Lega Serie A e Prefetto di Roma che stava bloccando la programmazione della 37a e penultima giornata della Serie A di calcio 2025-2026. Dopo giorni di discussioni e polemiche tutto si è concluso e ora sappiamo anche quando si giocheranno le partite del prossimo turno.

Tutto, com’è ben noto, ruotava attorno al derby della capitale. Inizialmente era stato fissato per domenica 17 maggio alle ore 12.30, salvo poi fermare tutto per la inevitabile concomitanza con la Finale degli Internazionali di tennis del Foro Italico, a pochi metri di distanza dallo Stadio Olimpico. Il Prefetto aveva imposto il posticipo a lunedì 18 maggio alle ore 20.45 ma, alla fine, la Lega Serie A ha vinto il braccio di ferro e la sfida si giocherà domenica ma alle ore 12.00, ovvero mezzora prima del previsto.

Come se non bastasse, ovviamente, al medesimo orario vengono anticipate tutte le partite che coinvolgono squadre in corsa per la zona Champions League. Per cui, assieme al derby romano, si giocheranno alle ore 12.00 anche Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. La giornata proseguirà poi con altri 3 slot. Alle ore 15.00 vedremo Inter-Verona, quindi alle ore 18.00 toccherà ad Atalanta-Bologna, prima della chiusura serale con Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese alle ore 20.45.

PROGRAMMA 37a GIORNATA SERIE A CALCIO 2026

Domenica 17 maggio

Ore 12.00 Como-Parma

Ore 12.00 Genoa-Milan

Ore 12.00 Juventus-Fiorentina

Ore 12.00 Pisa-Napoli

Ore 12.00 Roma-Lazio

Ore 15.00 Inter-Hellas Verona

Ore 18.00 Atalanta-Bologna

Ore 20.45 Cagliari-Torino

Ore 20.45 Sassuolo-Lecce

Ore 20.45 Udinese-Cremonese