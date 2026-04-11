Calcio a 5, pari tra Italia e Germania in amichevole a Luneberg: buon test per la squadra di Samperi

Italia-Germania, anche nel futsal, non è una partita qualunque. Alla LKH Arena di Luneberg, esaurita in ogni ordine di posti, si è consumato un debutto storico: per la prima volta le due nazionali si sono affrontate sul parquet del 40×20. Un’amichevole, certo, ma dal forte valore simbolico e tecnico, utile soprattutto agli azzurri di Salvo Samperi per testare un gruppo rinnovato e più giovane.

PRIMO TEMPO

L’avvio è equilibrato, con ritmi alti e grande attenzione tattica. La Germania prova a sfruttare la fisicità — emblematico il tentativo di Matias Block, neutralizzato da Bellobuono — mentre l’Italia costruisce con maggiore qualità.

Gli azzurri vanno vicini al vantaggio in più occasioni: Julio de Oliveira impegna il portiere tedesco, che si ripete poco dopo sul capitano Pulvirenti, ben servito dallo stesso de Oliveira. Nel momento migliore dell’Italia, però, arriva l’episodio che spezza l’equilibrio. Una palla persa in uscita favorisce la transizione tedesca, finalizzata da Kim Herterich per l’1-0.

A metà del primo tempo grande chance per la squadra di Samperi: Giuliano Fortini lascia partire una conclusione potente che si stampa sull’incrocio interno dei pali, senza però varcare la linea. I padroni di casa sfiorano anche il raddoppio, mentre nel finale di frazione Fortini si vede nuovamente negare il gol da un attento estremo difensore teutonico.

SECONDO TEMPO

La compagine tricolore rientra dagli spogliatoi con un atteggiamento più incisivo e trova subito il pareggio. Nelle prime battute della ripresa, su calcio piazzato, Michele Podda disegna una traiettoria precisa con il mancino che non lascia scampo al portiere tedesco: è l’1-1 che riequilibra il confronto.

La partita resta aperta e vive su continui ribaltamenti di fronte. A metà secondo tempo de Oliveira sfiora il vantaggio per l’Italia, ma manca di poco lo specchio. Sul capovolgimento di fronte è Bellobuono a salire in cattedra con un intervento decisivo che evita il nuovo vantaggio tedesco. Nel finale cresce la pressione della Germania, che beneficia anche di due calci piazzati negli ultimi minuti. Tuttavia, la difesa azzurra regge e può contare anche su un pizzico di fortuna, come in occasione dell’errore di Gruenberg a sette minuti dalla sirena.