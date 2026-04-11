Calcio femminile: decisa la sede della Finale di Coppa Italia. Si ritorna in Veneto dopo 11 anni

L’ultimo atto della Coppa Italia 2025-2026 di calcio femminile si giocherà a Vicenza. Sarà infatti lo stadio “Romeo Menti” della città veneta ad ospitare il confronto tra Juventus e Roma, considerata ormai una vera “classica” del nostro movimento. La data da segnare sul calendario è quella del 24 maggio, con inizio previsto alle ore 18:00.

Fondamentalmente, la Finale andrà in scena ad una settimana di distanza dalla fine del Campionato, al momento in pieno controllo da parte delle capitoline, in testa in solitaria da ormai mesi al netto di una Vecchia Signora che ha invece lasciato tanti, troppi, punti per strada.

Il vìs-a-vìs sarà una “replica” della passata annata sportiva, terminata con l’ampio successo delle bianconere (il quarto del proprio palmarès), capaci di vincere per 4-0 grazie alla doppietta di Girelli ed ai sigilli di Cantore e Thomas. Le giocatrici di Luca Rossettini cercheranno di ottenere il terzo titolo della propria storia dopo quelli ottenuti nel 2022-2023 e nel 2023-2024.

Esattamente come successo lo scorso anno, la partita si potrà seguire in chiaro, precisamente su Rai2 e Rai Play, oltre che su Sky Sport, Sky Go e NOW TV. Curioso rilevare come una finale di Coppa Italia femminile ritorni in terra veneta a undici anni dall’ultima volta, datata 2015, quando il Brescia trionfò sul Tavagnacco con i sigilli di Sabatino, Girelli, Rosucci e Tarenzi.