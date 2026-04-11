Calcio femminile, Oliviero suona la carica: “In Serbia a caccia della vittoria, partita importantissima”

Un unico obiettivo: vincere, insieme. Per quello che più che un sogno risulta essere più che altro un un tassello di un percorso di crescita continuo. Manca sempre meno a Italia-Serbia, incontro valido per le qualificazioni ai Campionati Mondiali 2027 di calcio femminile.

Sarà un match di fondamentale importanza quello delle ragazze seguite da Andrea Soncin, reduci da una sconfitta interna con la Svezia e dal pareggio con la Danimarca. Martedì, sul campo di Leskac, servirà tornare a casa con un successo, in modo da preparare al meglio l’altra importantissima battaglia in casa delle danesi, in programma sabato prossimo.

La grinta sarà quindi un elemento indispensabile per le azzurre, come rimarcato durante il raduno da Elisabetta Oliviero, facente parte delle 27 giocatrici convocate dal Commissario Tecnico ed intercettata sull’argomento dai microfoni della Federazione Italiana Giuoco Calcio:

“Le prossime sfide – ha detto Oliviero – valgono tanto e ci teniamo a dare il massimo. Voleremo in Serbia per andare a caccia di una vittoria che può darci la spinta per andare avanti. Stiamo preparando tutto nei minimi dettagli: sarà una partita importantissima che ci dobbiamo godere per 90 minuti e oltre, mostrando il nostro cuore italiano e cercando tutte insieme di conquistare il risultato sperato”.

Oliviero ha poi aggiunto: “Nelle ultime gare la vicinanza del pubblico è stata molto importante, ma siamo sicure che la percepiremo anche da fuori. La nostra è una Nazionale stupenda: in questo momento siamo tutte abbracciate tra di noi e sentiremo sicuramente il calore delle persone che ci seguiranno da casa. Indossare questa maglia è un grandissimo privilegio, ma porta con sé tante responsabilità. Ci rendiamo conto dell’importanza che ha per tutto il Paese e siamo orgogliose di poter difendere questi colori”.