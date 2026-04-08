Badminton
Badminton, Giovanni Toti eliminato al secondo turno degli Europei
Terza sconfitta odierna per i rappresentanti azzurri agli Europei individuali 2026 di badminton, in corso di svolgimento al Palacio de Deportes Carolina Marin di Huelva, in Spagna: nei sedicesimi del singolare maschile Giovanni Toti viene eliminato dall’israeliano Daniil Dubovenko, che domina con lo score di 21-12 21-13 in 43 minuti di gioco, e domani negli ottavi se la vedrà con il vincente del match tra il ceco Dominik Kopriva ed il francese Christo Popov, numero 2 del tabellone.
Nel primo game l’israeliano prende il largo sin dai primi punti, tocca anche il +10, poi l’azzurro torna al massimo a -8, ma Dubovenko chiude senza patemi sul 21-12 in 23′. Nella seconda frazione il canovaccio si ripete, con l’israeliano che prende il largo sin dall’inizio e poi controlla agevolmente per il 21-13 in 20′.
Le speranze dell’Italia, a questo punto, sono riposte tutte sull’ultima azzurra ancora in corsa, Gianna Stiglich, che a breve farà il proprio esordio nella manifestazione sfidando nei sedicesimi del singolare femminile la testa di serie numero 6, l’ucraina Polina Buhrova.
EUROPEI BADMINTON 2026
Singolare maschile
Trentaduesimi
Giovanni Toti-Cholan Kayan (Inghilterra) 21-10 14-21 21-17
Fabio Caponio-Misha Zilberman (Israele) 21-14 18-21 21-15
Sedicesimi
Fabio Caponio-Kalle Koljonen (Finlandia) 18-21 20-22
Giovanni Toti-Daniil Dubovenko (Israele) 12-21 13-21
Singolare femminile
Trentaduesimi
Gianna Stiglich bye
Yasmine Hamza-Anja Blazina (Slovenia) 21-10 21-10
Sedicesimi
Yasmine Hamza-Yevheniia Kantemyr (Ucraina) 9-21 19-21
Gianna Stiglich-Polina Buhrova (Ucraina, 6) mercoledì 8 aprile
Doppio femminile
Sedicesimi
Martina Corsini/Emma Piccinin-Lisa Curtin/Sian Kelly (Inghilterra) 12-21 21-18 19-21