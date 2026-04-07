Badminton, anche Fabio Caponio approda ai sedicesimi degli Europei!

Tre su tre: dopo Giovanni Toti e Yasmine Hamza, anche Fabio Caponio vince all’esordio negli Europei individuali 2026 di badminton, in corso di svolgimento al Palacio de Deportes Carolina Marin di Huelva, in Spagna: nei 32mi del singolare maschile l’azzurro piega la resistenza dell’israeliano Misha Zilberman, sconfitto con il punteggio di 21-14 18-21 21-15 ed ai 16mi affronterà Kalle Koljonen (Finlandia).

L’azzurro parte molto bene nel primo game, acquisisce subito un buon margine e poi controlla fino al 21-14. Nella seconda frazione arriva la reazione di Zilberman, che prende la testa e, pur non prendendo un gran margine, gestisce e pareggia i conti con il 21-18.

Nella frazione decisiva di nuovo Caponio prende sin da subito diversi punti di margine nei confronti dell’avversario, amministra nel finale e conquista il successo per 21-15. Assieme ai tre azzurri già citati, inoltre, è già ai sedicesimi, nel singolare femminile, Gianna Stiglich, che ha usufruito di un bye all’esordio. Nel doppio femminile giocheranno oggi, invece, Martina Corsini ed Emma Piccinin.

EUROPEI BADMINTON 2026

Singolare maschile

Trentaduesimi

Giovanni Toti-Cholan Kayan (Inghilterra) 21-10 14-21 21-17

Fabio Caponio-Misha Zilberman (Israele) 21-14 18-21 21-15

Sedicesimi

Giovanni Toti-Daniil Dubovenko (Israele) mercoledì 8 aprile

Fabio Caponio-Kalle Koljonen (Finlandia) mercoledì 8 aprile

Singolare femminile

Trentaduesimi

Gianna Stiglich bye

Yasmine Hamza-Anja Blazina (Slovenia) 21-10 21-10

Sedicesimi

Gianna Stiglich-Polina Buhrova (Ucraina, 6) mercoledì 8 aprile

Yasmine Hamza-Yevheniia Kantemyr (Ucraina) mercoledì 8 aprile



Doppio femminile

Sedicesimi

Martina Corsini/Emma Piccinin-Lisa Curtin/Sian Kelly (Inghilterra) martedì 7 aprile