Badminton
Badminton, anche Fabio Caponio approda ai sedicesimi degli Europei!
Tre su tre: dopo Giovanni Toti e Yasmine Hamza, anche Fabio Caponio vince all’esordio negli Europei individuali 2026 di badminton, in corso di svolgimento al Palacio de Deportes Carolina Marin di Huelva, in Spagna: nei 32mi del singolare maschile l’azzurro piega la resistenza dell’israeliano Misha Zilberman, sconfitto con il punteggio di 21-14 18-21 21-15 ed ai 16mi affronterà Kalle Koljonen (Finlandia).
L’azzurro parte molto bene nel primo game, acquisisce subito un buon margine e poi controlla fino al 21-14. Nella seconda frazione arriva la reazione di Zilberman, che prende la testa e, pur non prendendo un gran margine, gestisce e pareggia i conti con il 21-18.
Nella frazione decisiva di nuovo Caponio prende sin da subito diversi punti di margine nei confronti dell’avversario, amministra nel finale e conquista il successo per 21-15. Assieme ai tre azzurri già citati, inoltre, è già ai sedicesimi, nel singolare femminile, Gianna Stiglich, che ha usufruito di un bye all’esordio. Nel doppio femminile giocheranno oggi, invece, Martina Corsini ed Emma Piccinin.
EUROPEI BADMINTON 2026
Singolare maschile
Trentaduesimi
Giovanni Toti-Cholan Kayan (Inghilterra) 21-10 14-21 21-17
Fabio Caponio-Misha Zilberman (Israele) 21-14 18-21 21-15
Sedicesimi
Giovanni Toti-Daniil Dubovenko (Israele) mercoledì 8 aprile
Fabio Caponio-Kalle Koljonen (Finlandia) mercoledì 8 aprile
Singolare femminile
Trentaduesimi
Gianna Stiglich bye
Yasmine Hamza-Anja Blazina (Slovenia) 21-10 21-10
Sedicesimi
Gianna Stiglich-Polina Buhrova (Ucraina, 6) mercoledì 8 aprile
Yasmine Hamza-Yevheniia Kantemyr (Ucraina) mercoledì 8 aprile
Doppio femminile
Sedicesimi
Martina Corsini/Emma Piccinin-Lisa Curtin/Sian Kelly (Inghilterra) martedì 7 aprile