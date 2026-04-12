Badminton
Badminton, Christo Popov e Kirsty Gilmour conquistano l’oro in singolare agli Europei
Le ultime tre medaglie d’oro vengono distribuite agli Europei individuali 2026 di badminton, andati in scena al Palacio de Deportes Carolina Marin di Huelva, in Spagna: nel singolare maschile titolo per il francese Christo Popov, mentre tra le donne si impone la scozzese Kirsty Gilmour, infine nel doppio maschile fanno festa gli inglesi Ben Lane e Sean Vendy.
Nel singolare maschile il transalpino Christo Popov, numero 2 del tabellone regola il numero 1 del seeding, il danese Anders Antonsen, battuto per 21-12 21-19 in 52 minuti di gioco. Prima frazione controllata sempre dal francese, mentre nella seconda l’equilibrio regna sovrano, ma è ancora il transalpino ad avere nel finale lo spunto vincente.
Nel singolare femminile la numero 5 del seeding, la scozzese Kirsty Gilmour, supera la testa di serie numero 1, la danese Line Højmark Kjaersfeldt, battuta con lo score di 21-17 21-15 in 47 minuti. Nel primo game la britannica acquisisce un piccolo margine e lo gestisce, riuscendo ad allungare anche nel finale, mentre nella seconda parte della sfida il vantaggio è subito ampio e la scozzese può amministrare senza patemi fino alla vittoria.
Nel doppio maschile gli inglesi Ben Lane e Sean Vendy, accreditati della seconda testa di serie, piegano in finale i fratelli francesi Christo e Toma Junior Popov, coppia numero 3 del seeding, sconfitti col punteggio di 21-15 21-16 in 36 minuti di gioco. Canovaccio simile nei due parziali, con i britannici subito in vantaggio e con un buon margine, che impedisce ai francesi di rientrare nel match.
EUROPEI INDIVIDUALI BADMINTON 2026
Singolare maschile, finale
Anders Antonsen (Danimarca, 1)-Christo Popov (Francia, 2) 12-21 19-21 00:52
Singolare femminile, finale
Line Højmark Kjaersfeldt (Danimarca, 1)-Kirsty Gilmour (Scozia, 5) 17-21 15-21 00:47
Doppio maschile, finale
Christo Popov/Toma Junior Popov (Francia, 3)-Ben Lane/Sean Vendy (Inghilterra, 2) 15-21 16-21 00:36