Badminton, fratelli Popov in evidenza in singolare e in doppio negli Europei 2026 a Huelva

Archiviata un’altra giornata dedicata agli incontri dedicata ai quarti di finale e alle semifinali di singolari e doppi in questi Europei 2026 di badminton. Al Palacio de Deportes Carolina Marín di Huelva, in Spagna, sono arrivati segnali rilevanti da Francia e Danimarca da questo punto di vista.

Nel tabellone del singolare maschile, sono state ben tre le affermazioni transalpine. Toma Junior Popov (n.16 del ranking) ha battuto il belga Julien Carraggi piuttosto nettamente col punteggio di 21-8 21-11 e in semifinale affronterà il fratello Christo Popov (n.5 del ranking), a segno contro il danese Rasmus Gemke (n.24 del ranking) col punteggio di 25-23 21-25. La terza vittoria francese è frutto di un derby in cui Arnaud Merkle (n.36 del ranking) ha battuto Alex Lanier (n.9 del ranking) per 17-21 21-19 21-18. In semifinale ci sarà l’incrocio col danese Anders Antonsen, che ha sfruttato il ritiro dell’irlandese Nhat Nguyen.

Tra le donne la Danimarca ha fatto la voce grossa con due giocatrici che hanno staccato il biglietto per il penultimo atto. Mia Blichfeldt (n.21 del mondo) ha piegato la resistenza dell’ucraina Polina Buhrova (n.45 del ranking) con lo score di 22-20 21-17. Ci sarà un derby, che già ci poteva aspettare. Sì, perché il nome di Line Hojmark Kjaersfeldt (n.22 del ranking) è frutto di un successo contro l’altra danese Amalie Schulz (n.52 BWF) col punteggio di 21-17 9-21 21-13.

Fratelli Popov inesorabili anche in doppio, vista l’affermazione contro i fratelli Kral della Cechia, sul punteggio di 21-15 21-14. Qualificati in semifinale anche gli inglesi Lane/Vendy e Green/Ruus e i danesi Lundgaard/Vestergaard. Tra le donne, definita la finale del doppio con le turche Ercetin/Inci che affronteranno le sorelle bulgare Stoeva, mentre nell’atto conclusivo del doppio misto troveremo gli inglesi Hemming/Van Leeuwen e i danesi Christiansen/Boje.