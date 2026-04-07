Badminton, Martina Corsini ed Emma Piccinin eliminate all’esordio agli Europei

Dopo tre vittorie arriva il primo stop: si ferma all’esordio la corsa della coppia azzurra composta da Martina Corsini ed Emma Piccinin agli Europei individuali 2026 di badminton, in corso di svolgimento al Palacio de Deportes Carolina Marin di Huelva, in Spagna.

Nei sedicesimi del doppio femminile le azzurre cedono alle inglesi Lisa Curtin e Sian Kelly con lo score di 12-21 21-18 19-21 dopo 53 minuti di gioco. Per le britanniche domani negli ottavi ci sarà la coppia vincente del match tra le iberiche Paula Lopez/Lucia Rodriguez e le polacche Paulina Cybulska/Kornelia Marczak, accreditate della testa di serie numero 6.

Nel match odierno il primo game si incanala velocemente dalla parte delle inglesi, che prendono subito un buon margine sulle azzurre e poi controllano fino al 21-12 finale. Nel secondo parziale le azzurre reagiscono e la sfida è a lungo lottata: Martina Corsini ed Emma Piccinin nel finale hanno lo spunto migliore ed impattano con il 21-18.

Anche la frazione decisiva è vissuta punto a punto, ma in questo caso gli ultimi scambi sorridono alle inglesi, che la spuntano di misura, regolando le azzurre sul 21-19. Nella giornata di domani torneranno in campo i quattro azzurri impegnati in singolare per disputare i sedicesimi.

EUROPEI BADMINTON 2026

Singolare maschile

Trentaduesimi

Giovanni Toti-Cholan Kayan (Inghilterra) 21-10 14-21 21-17 (ieri)

Fabio Caponio-Misha Zilberman (Israele) 21-14 18-21 21-15

Sedicesimi

Giovanni Toti-Daniil Dubovenko (Israele) mercoledì 8 aprile

Fabio Caponio-Kalle Koljonen (Finlandia) mercoledì 8 aprile

Singolare femminile

Trentaduesimi

Gianna Stiglich bye

Yasmine Hamza-Anja Blazina (Slovenia) 21-10 21-10

Sedicesimi

Gianna Stiglich-Polina Buhrova (Ucraina, 6) mercoledì 8 aprile

Yasmine Hamza-Yevheniia Kantemyr (Ucraina) mercoledì 8 aprile



Doppio femminile

Sedicesimi

Martina Corsini/Emma Piccinin-Lisa Curtin/Sian Kelly (Inghilterra) 12-21 21-18 19-21