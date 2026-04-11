Badminton
Badminton, le sorelle Stoeva e Christiansen/Bøje conquistano i primi ori agli Europei
Assegnati i primi due titoli agli Europei individuali 2026 di badminton, in corso di svolgimento al Palacio de Deportes Carolina Marin di Huelva, in Spagna: nel doppio femminile si impongono le sorelle bulgare Gabriela e Stefani Stoeva, mentre nel doppio misto la spuntano i danesi Mathias Christiansen ed Alexandra Bøje.
Nel doppio femminile pronostico rispettato, con la coppia numero 1 del seeding, composta dalle sorelle bulgare Gabriela e Stefani Stoeva, che superano il duo accreditato della quarta testa di serie, formato dalle turche Bengisu Ercetin e Nazlıcan Inci, sconfitte con lo score di 21-11 21-17 in 40 minuti di gioco.
Nel doppio misto affermazione della coppia numero 2 del tabellone, formata dai danesi Mathias Christiansen ed Alexandra Bøje, vittoriosi sugli inglesi Callum Hemming ed Estelle van Leeuwen, battuti con il punteggio di 21-19 21-14 in 45 minuti.
EUROPEI INDIVIDUALI BADMINTON 2026
Doppio femminile, finale
Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva (Bulgaria)-Bengisu Ercetin/Nazlıcan Inci (Turchia) 21-11 21-17
Doppio misto, finale
Callum Hemming/Estelle van Leeuwen (Inghilterra)-Mathias Christiansen/Alexandra Bøje (Danimarca) 19-21 14-21