Badminton, definito il quadro dei qualificati al 2° turno degli Europei 2026. Caponio e Hamza rispondono presente

Archiviata un’altra giornata dedicata agli incontri di primo turno degli Europei 2026 di badminton. Dal Palacio de Deportes Carolina Marín di Huelva, in Spagna, arrivano segnali incoraggianti per i colori azzurri, soprattutto nei singolari.

Nel tabellone maschile, Fabio Caponio (n. 129 del ranking BWF) ha superato l’israeliano Misha Zilberman (n. 76) con il punteggio di 21-14, 18-21, 21-15. Una prestazione solida quella dell’azzurro, capace di reagire dopo aver ceduto il secondo set e di ritrovare lucidità e soluzioni efficaci nel parziale decisivo. Nel prossimo turno affronterà il finlandese Kalle Koljonen (n. 53), in un confronto che dirà molto sulle ambizioni del giocatore italiano.

Molto convincente anche la prova di Yasmine Hamza (n. 116 BWF) nel singolare femminile. L’azzurra ha dominato la slovena Anja Blažina con un netto 21-10, 21-10, evidenziando una superiorità tecnica e tattica senza appello. Per lei arriva così la qualificazione al secondo turno, dove troverà l’ucraina Yevheniia Kantemyr (n. 124), in una sfida che si preannuncia più equilibrata.

Tra gli altri risultati di giornata nel singolare maschile, spiccano le vittorie dello scozzese Callum Smith, dello spagnolo Álvaro Leal e del polacco Dominik Kwinta. Smith (n. 292) ha sorpreso il finlandese Joakim Oldorff (n. 50) con un perentorio 21-13, 21-9, in un match a senso unico che gli vale l’accesso al turno successivo, dove sfiderà il belga Julien Carraggi (n. 55).

Successi in due set anche per Kwinta (n. 117), che ha regolato l’olandese Noah Haase (n. 167) per 21-12, 21-13, e per Leal (n. 134), vittorioso 21-19, 21-13 contro il polacco Mikołaj Szymanowski (n. 134). Il polacco affronterà ora lo svizzero Scheiwiller, mentre lo spagnolo se la vedrà con l’inglese Huang.

In ambito femminile, si segnalano le affermazioni dell’ungherese Sándorházi, che ha superato la svedese Wang per 21-8, 21-15; della svizzera Schnider, vincente in rimonta sulla croata Buchberg (16-21, 21-16, 21-10); e della finlandese Saarnivaara, che ha avuto la meglio sulla slovacca Slobodova al termine di un match combattuto (27-29, 21-15, 21-13).

Capitolo doppi: si ferma al primo turno la corsa di Martina Corsini ed Emma Piccinin, sconfitte dalle inglesi Lisa Curtin e Sian Kelly con il punteggio di 21-12, 18-21, 21-19 al termine di una sfida equilibrata.