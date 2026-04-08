Badminton
Badminton, Yasmine Hamza si ferma ai sedicesimi degli Europei
Arriva un’altra sconfitta per i colori azzurri nella terza giornata degli Europei individuali 2026 di badminton, in corso di svolgimento al Palacio de Deportes Carolina Marin di Huelva, in Spagna: nei sedicesimi del singolare femminile l’azzurra Yasmine Hamza cede in mezz’ora di gioco all’ucraina Yevheniia Kantemyr, che si impone per 21-9 21-19 ed affronterà agli ottavi la turca Neslihan Arin, numero 4 del seeding.
Prima frazione senza storia, con l’ucraina che conquista subito un ampio margine e rapidamente incamera il parziale sul 21-9. Molto più combattuto il secondo game, giocato a lungo punto a punto, ma nel finale l’ucraina conquista un minimo vantaggio e lo difende nel finale, centrando la vittoria sul 21-19.
A breve scenderanno in campo gli ultimi azzurri ancora in corsa: nel singolare maschile Giovanni Toti affronterà l’israeliano Daniil Dubovenko, mentre nel singolare femminile ci sarà l’esordio di Gianna Stiglich, che se la vedrà con la numero 6 del seeding, l’ucraina Polina Buhrova.
EUROPEI BADMINTON 2026
Singolare maschile
Trentaduesimi
Giovanni Toti-Cholan Kayan (Inghilterra) 21-10 14-21 21-17
Fabio Caponio-Misha Zilberman (Israele) 21-14 18-21 21-15
Sedicesimi
Fabio Caponio-Kalle Koljonen (Finlandia) 18-21 20-22
Giovanni Toti-Daniil Dubovenko (Israele) mercoledì 8 aprile
Singolare femminile
Trentaduesimi
Gianna Stiglich bye
Yasmine Hamza-Anja Blazina (Slovenia) 21-10 21-10
Sedicesimi
Yasmine Hamza-Yevheniia Kantemyr (Ucraina) 9-21 19-21
Gianna Stiglich-Polina Buhrova (Ucraina, 6) mercoledì 8 aprile
Doppio femminile
Sedicesimi
Martina Corsini/Emma Piccinin-Lisa Curtin/Sian Kelly (Inghilterra) 12-21 21-18 19-21