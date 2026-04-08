Badminton, Fabio Caponio lotta ma esce nel secondo turno degli Europei

Fabio Caponio esce di scena al secondo turno degli Europei individuali 2026 di badminton, in corso di svolgimento al Palacio de Deportes Carolina Marin di Huelva, in Spagna: nei sedicesimi del singolare maschile l’azzurro combatte, ma viene battuto dal finlandese Kalle Koljonen, che si impone con lo score di 21-18 22-20 dopo 46′ di battaglia.

Sarà dunque Kalle Koljonen a sfidare domani negli ottavi l’irlandese Nhat Nguyen, numero 6 del seeding. Estremo equilibrio lungo tutto l’arco del match tra il finlandese e l’azzurro, ma nei finali di frazione a spuntarla è sempre Koljonen. Il finnico riesce ad acquisire un minimo vantaggio a metà frazione nel primo game ed a difenderlo fino al 21-18 conclusivo, mentre nel secondo sembra poter chiudere, ma Caponio ricuce il gap e lo costringe ai vantaggi, venendo però battuto per 22-20.

L’Italia resta in corsa nel tabellone maschile con il solo Giovanni Toti, che affronterà nel pomeriggio Daniil Dubovenko (Israele), mentre nel singolare femminile scenderanno in campo più tardi sia Gianna Stiglich, opposta alla numero 6 del seeding, l’ucraina Polina Buhrova, sia Yasmine Hamza, che sfiderà l’altra ucraina Yevheniia Kantemyr.

EUROPEI BADMINTON 2026

Singolare maschile

Trentaduesimi

Giovanni Toti-Cholan Kayan (Inghilterra) 21-10 14-21 21-17

Fabio Caponio-Misha Zilberman (Israele) 21-14 18-21 21-15

Sedicesimi

Fabio Caponio-Kalle Koljonen (Finlandia) 18-21 20-22

Giovanni Toti-Daniil Dubovenko (Israele) mercoledì 8 aprile

Singolare femminile

Trentaduesimi

Gianna Stiglich bye

Yasmine Hamza-Anja Blazina (Slovenia) 21-10 21-10

Sedicesimi

Gianna Stiglich-Polina Buhrova (Ucraina, 6) mercoledì 8 aprile

Yasmine Hamza-Yevheniia Kantemyr (Ucraina) mercoledì 8 aprile



Doppio femminile

Sedicesimi

Martina Corsini/Emma Piccinin-Lisa Curtin/Sian Kelly (Inghilterra) 12-21 21-18 19-21