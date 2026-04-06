Badminton, Giovanni Toti nota lieta dell’Italia nella prima giornata degli Europei a Huelva

Si è appena conclusa la giornata inaugurale dei Campionati Europei di badminton 2026, che si terranno presso il ‘Palacio de Deportes Carolina Marin‘ di Huelva (in Spagna) da lunedì 6 a domenica 12 aprile. Quest’oggi si sono disputati alcuni match di primo turno nei tabelloni di singolare maschile, singolare femminile e doppio misto della rassegna continentale.

L’Italia sorride per la vittoria al debutto di Giovanni Toti, che ha sconfitto in tre set l’inglese Cholan Kayan (21-10, 14-21, 21-17) raggiungendo ai sedicesimi di finale il quotato israeliano Daniil Dubovenko. Domani cominceranno la loro avventura ai Campionati d’Europa anche gli altri azzurri Yasmine Hamza nel singolare femminile, Fabio Caponio nel singolare maschile e Martina Corsini/Emma Piccinin nel doppio femminile.

Tornando ai risultati del day-1, nel singolare maschile sono avanzati al secondo turno il maltese Matthew Abela (per ritiro del tedesco Matthias Kicklitz), lo svizzero Tobias Kuenzi e l’azerbaigiano Dicky Dwi Pangestu, mentre a livello femminile hanno superato il primo turno le bulgare Kaloyana Nalbantova e Stefani Stoeva, la tedesca Miranda Wilson e la padrona di casa spagnola Clara Azurmendi.