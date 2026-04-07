Badminton, Yasmine Hamza vittoriosa all’esordio agli Europei

Inizia bene per i colori azzurri anche la seconda giornata degli Europei individuali 2026 di badminton, in corso di svolgimento al Palacio de Deportes Carolina Marin di Huelva, in Spagna: nei 32mi del singolare femminile l’azzurra Yasmine Hamza liquida la slovena Anja Blazina con un doppio 21-10 in 27′ ed ai 16mi affronterà l’ucraina Yevheniia Kantemyr.

Nel primo game Hamza parte subito sul 4-0, poi Blazina torna al massimo a -2 e resta in scia fino al 4-6. L’azzurra piazza altri 4 punti consecutivi e scappa sul 10-4, la slovena torna sul 6-10, ma l’italiana allunga ancora sul 13-6. Blazina torna a -3 sul 10-13, poi Hamza infila 8 punti e chiude sul 21-10.

Nella seconda frazione l’azzurra parte ancora sul 4-0, la slovena accorcia sul 2-4, ma Hamza strappa fino al 7-2. Blazina va a -3 sul 4-7, poi l’italiana infila di nuovo 8 punti consecutivi fino al 15-4. L’azzurra può amministrare e, dal 17-9, si procura 11 match point sul 20-9, sfruttando il secondo e portando a casa il successo sul 21-10.

EUROPEI BADMINTON 2026

Singolare maschile

Trentaduesimi

Giovanni Toti-Cholan Kayan (Inghilterra) 21-10 14-21 21-17

Fabio Caponio-Misha Zilberman (Israele) martedì 7 aprile

Sedicesimi

Giovanni Toti-Daniil Dubovenko (Israele) mercoledì 8 aprile

Singolare femminile

Trentaduesimi

Gianna Stiglich bye

Yasmine Hamza-Anja Blazina (Slovenia) 21-10 21-10

Sedicesimi

Gianna Stiglich-Polina Buhrova (Ucraina, 6) mercoledì 8 aprile

Yasmine Hamza-Yevheniia Kantemyr (Ucraina) mercoledì 8 aprile



Doppio femminile

Sedicesimi

Martina Corsini/Emma Piccinin-Lisa Curtin/Sian Kelly (Inghilterra) martedì 7 aprile