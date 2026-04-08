Badminton, esordio amaro per Gianna Stiglich: l’azzurra va subito fuori agli Europei

Si esaurisce la presenza dell’Italia agli Europei individuali 2026 di badminton, in corso di svolgimento al Palacio de Deportes Carolina Marin di Huelva, in Spagna: nei sedicesimi del singolare femminile Gianna Stiglich viene eliminata all’esordio (l’azzurra aveva usufruito di un bye al primo turno) dalla testa di serie numero 6, l’ucraina Polina Buhrova, che si impone nettamente con il punteggio di 21-12 21-10 in 31 minuti di gioco.

L’ucraina domani affronterà negli ottavi di finale la vincente del match tra la turca Ozge Bayrak e la spagnola Clara Azurmendi. Nel primo game l’ucraina comanda sin dal principio, scava lentamente il gap tra sé e l’azzurra ed incamera tranquillamente la frazione sul 21-12 in 16′. Nel secondo parziale ancora una volta Buhrova allunga sin dall’inizio, scappando subito sull’8-2, e poi amministra chiudendo i conti sul 21-10 in un quarto d’ora.

EUROPEI BADMINTON 2026

Singolare maschile

Trentaduesimi

Giovanni Toti-Cholan Kayan (Inghilterra) 21-10 14-21 21-17

Fabio Caponio-Misha Zilberman (Israele) 21-14 18-21 21-15

Sedicesimi

Fabio Caponio-Kalle Koljonen (Finlandia) 18-21 20-22

Giovanni Toti-Daniil Dubovenko (Israele) 12-21 13-21

Singolare femminile

Trentaduesimi

Gianna Stiglich bye

Yasmine Hamza-Anja Blazina (Slovenia) 21-10 21-10

Sedicesimi

Yasmine Hamza-Yevheniia Kantemyr (Ucraina) 9-21 19-21

Gianna Stiglich-Polina Buhrova (Ucraina, 6) 12-21 10-21



Doppio femminile

Sedicesimi

Martina Corsini/Emma Piccinin-Lisa Curtin/Sian Kelly (Inghilterra) 12-21 21-18 19-21