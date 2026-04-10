ATP Montecarlo 2026 oggi in tv: orari venerdì 10 aprile, ordine di gioco, streaming

La giornata di oggi, venerdì 10 aprile, prevede gli incontri dei quarti di finale sia in singolare che in doppio nell’ATP Masters 1000 di Montecarlo: nel complesso saranno otto i match previsti. L’unico azzurro ancora in corsa in singolare è Jannik Sinner.

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-AUGER ALIASSIME (2° MATCH DALLE 11.00)

Il numero 2 del seeding e del mondo sarà opposto al canadese Felix Auger-Aliassime nel secondo match sul Court Rainier III: il vincente affronterà in semifinale nella giornata di domani il vincente del match tra il brasiliano Joao Fonseca ed il tedesco Alexander Zverev. Dall’altro lato del tabellone si giocheranno gli scontri tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il kazako Alexander Bublik e tra il monegasco Valentin Vacherot e l’australiano Alex de Minaur.

Le sfide di venerdì 10 aprile dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei primi tre quarti di finale di singolare.

CALENDARIO ATP MONTECARLO 2026 OGGI

Venerdì 10 aprile

Court Rainier III

Dalle ore 11.00

Joao Fonseca – Alexander Zverev – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

A seguire

Jannik Sinner – Felix Auger-Aliassime – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

A seguire

Carlos Alcaraz – Alexander Bublik – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

A seguire

Valentin Vacherot – Alex de Minaur – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Court des Princes

Dalle ore 11.00

Marcel Granollers / Horacio Zeballos – Guido Andreozzi / Manuel Guinard

A seguire

Christian Harrison / Neal Skupski – Marcelo Arevalo / Mate Pavic

A seguire

Kevin Krawietz / Tim Puetz – Julian Cash / Lloyd Glasspool

A seguire

Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin – Harri Heliovaara / Henry Patten

PROGRAMMA ATP MONTECARLO 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203).

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport per i primi tre quarti di finale di singolare.